جامعة أبوظبي تطلق أول مركز للجرافين لتعزيز البحوث والابتكار



أبوظبي( الاتحاد)

أعلنت جامعة أبوظبي، على هامش معرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2024، إطلاق أول مركز جرافين ضمن الجامعة، مخصص لتعزيز البحث والابتكار في مجال تكنولوجيا الجرافين، وذلك بالتعاون مع شركة إينوفارتيك للاستثمار، ومعهد سريلانكا لتقنية النانو(SLINTEC).

حضر حفل افتتاح المركز، أودايا أندرار أثني، سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة، والبروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، وسيف الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة انوفارتك للاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن معهد سريلانكا لتقنية النانو SLINTEC برئاسة توشارا فاجيرا بيريرا، الرئيس التنفيذي للمعهد. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التقدم العلمي وبحث التعاون في تكنولوجيا النانو بمختلف المجالات، بما في ذلك الإلكترونيات، والبترول، والطب، وبطاريات المركبات الكهربائية، والمياه، والزراعة، ومواد الطلاء، وعلم المواد، والطاقة.

وتعليقاً على الشراكة، قال أودايا أندرار أثني، سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى الدولة: يمثل إطلاق مركز الجرافين التابع لجامعة أبوظبي، خطوةً مهمةً نحو الأمام في مجال التعاون العلمي بين سريلانكا والإمارات، ويفتح آفاقاً جديدة للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيا النانو، مما سيعود بالنفع على كلا البلدين.

ومن جانبه، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: يُعد الجرافين من أكثر المواد التي لا تلقى الاهتمام الكافي في البنية التحتية للمجتمع، ويستخدم في العديد من القطاعات مثل الطاقة والزراعة والبناء، ونهدف، من خلال تطوير البحوث في الجرافين، بالتعاون مع شركة إينوفارتيك للاستثمار، ومعهد سريلانكا لتقنية النانو (SLINTEC)، إلى استكشاف مزيد من الاستخدامات لهذه المادة الفريدة لتطوير الصناعات في دولة الإمارات بما يتماشى مع مبادرة «اصنع في الإمارات»، ولا تقتصر أهمية هذا التعاون على تعزيز التزامنا بالابتكار فحسب، بل يسهم أيضاً في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي في مجال أبحاث تكنولوجيا النانو كمركز عالمي للبحث والابتكار.

ومن جهته، قال سيف الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة إنوفارتيك للاستثمار: تشكل الشراكة مع جامعة أبوظبي لإنشاء مركز الجرافين، إنجازاً مهماً لشركة إنوفارتيك للاستثمار، نظراً لأهمية هذا المركز في دفع عجلة الأبحاث الرائدة، وتوفير فرص قيّمة للتقدم التكنولوجي المستدام الذي يعود بالنفع على دولة الإمارات، والعالم عموماً.

بدوره، قال توشارا فاجيرا بيريرا، الرئيس التنفيذي لمعهد سريلانكا لتقنية النانو SLINTEC: يمثل إطلاق مركز الجرافين التابع لجامعة أبوظبي تطوراً ملحوظاً في مجال بحوث تكنولوجيا النانو. ويسرنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة، ونتطلع إلى التعاون في مشاريع مبتكرة أخرى ذات تأثيرات إيجابية دائمة على العلوم والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن يصبح مركز الجرافين التابع لجامعة أبوظبي نقطة جذب رئيسة وحيوية للباحثين والخبراء والطلاب، نظراً لما يتميز به من مرافق متطورة وموارد حديثة، حيث سيركز المركز على مشاريع البحث الرائدة والتطبيقات المبتكرة للجرافين، وتعزيز التعاون الدولي. ويؤكد هذا التعاون الثلاثي أهمية الشراكات العالمية في دفع عجلة الابتكار.

وتشارك كلية الهندسة بجامعة أبوظبي في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2024، الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث يمكن للزوار استكشاف أحدث المشاريع التي يقدمها طلبة الكلية في جناح الجامعة، والتي تعكس أحدث الابتكارات في المجالات الرئيسة ذات الصلة بموضوع المؤتمر، بما في ذلك مشاريع الاستدامة واستهلاك الطاقة والأساليب المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وغيرها.