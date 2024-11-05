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استدامة الطاقة

استدامة الطاقة
6 نوفمبر 2024 00:01

معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» الذي يقام برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يبرز دور الإمارات الريادي في تنويع مصادر الطاقة، ودعم جهود التحول بالقطاع، كما يستعرض مبادراتها في مواجهة تحديات المناخ، من خلال السعي إلى توفير منظومة متكاملة لتعزيز مجالات الذكاء الاصطناعي، وبما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
«أديبك» في نسخته الأربعين يجمع خبراء الطاقة والمسؤولين وقادة الأعمال، للبحث في قدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، وتعزيز كفاءته الإنتاجية، ودعم إزالة الكربون، ضمن جهود الدولة العالمية لتوفير مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة، عبر تحفيز التعاون، وإبرام الشراكات، واستثمار الابتكارات في تسريع الوصول إلى هدف الحياد المناخي.
اجتماعات عالمية مستمرة في الدولة، لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، تتوازى في نتائجها مع «اتفاق الإمارات» التاريخي المقرر خلال قمة المناخ «كوب 28»، وتترجم رؤية القيادة الرشيدة للمساهمة في حماية المناخ عالمياً، وتجسِّد طموح الإمارات بأن تكون الأكثر تطبيقاً لأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، والرائدة عالمياً في توظيف التكنولوجيا لضمان استدامة الطاقة.

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مؤتمر أديبك
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
قطاع الطاقة
مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
الإمارات
معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول
معرض أبوظبي الدولي للبترول
أديبك
معرض أبوظبي للبترول
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