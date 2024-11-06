الخميس 7 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

تسريع التنمية

تسريع التنمية
7 نوفمبر 2024 00:01

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد المسؤولية الوطنية المشتركة في بناء الأسر الإماراتية، في مداخلة لسموه خلال جلسة أقيمت في إطار الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، لكون الأسرة تشكل أولوية ضمن رؤية القيادة الرشيدة، ونهج الحكومة؛ لتعزيز قدرات الوطن على مواكبة متطلبات المرحلة التنموية الشاملة، وتلبية تطلعات الشعب نحو مجتمع أكثر رفاهاً وازدهاراً. 
جلسات تخصصية عديدة، وتوقيع اتفاقيات، واجتماعات متنوعة بين مختلف الحكومات في الإمارات، تضمنتها الاجتماعات الحكومية السنوية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحيث أبرزت مستوى كفاءة الأداء الحكومي ومرونته وتنافسيته العالمية، إضافة إلى النهج الاستباقي في قراءة تحديات المستقبل، ووضع الحلول، وإطلاق المبادرات، وإعداد المشاريع.
الاجتماعات الحكومية التي حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ميزها العمل بروح الفريق الواحد، والتكاملية في تطوير مختلف القطاعات، وإنجاز المستهدفات الوطنية، في إطار تسريع المسيرة التنموية المستدامة التي تشهدها الإمارات في الجوانب كافة، والارتقاء بجودة حياة المواطنين، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد: نتطلع لمواصلة تعزيز شراكتنا مع أميركا لمصلحة بلدينا وشعبينا
الإمارات تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
محمد بن زايد
الإمارات
الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات
حكومة دولة الإمارات
حكومة الإمارات
رئيس الدولة
محمد بن راشد
منصور بن زايد
آخر الأخبار
دونالد ترامب وإيلون ماسك
الأخبار العالمية
شخصيات ترافق ترامب في ولايته الرئاسية الجديدة
7 نوفمبر 2024
كامالا هاريس وهيلاري كلينتون
الأخبار العالمية
هاريس.. ثاني امرأة يهزمها ترامب
7 نوفمبر 2024
الدمار في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
آمال فلسطينية بأن ينهي ترامب الحرب في غزة
7 نوفمبر 2024
أنصار هاريس خلال تجمع في واشنطن
الأخبار العالمية
خسارة ديمقراطية غير مسبوقة في الانتخابات الأميركية 2024
7 نوفمبر 2024
ترامب وسط أنصاره يحتفل بالنصر التاريخي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قادة العالم يهنئون ترامب
7 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©