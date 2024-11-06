تسريع التنمية

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يؤكد المسؤولية الوطنية المشتركة في بناء الأسر الإماراتية، في مداخلة لسموه خلال جلسة أقيمت في إطار الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، لكون الأسرة تشكل أولوية ضمن رؤية القيادة الرشيدة، ونهج الحكومة؛ لتعزيز قدرات الوطن على مواكبة متطلبات المرحلة التنموية الشاملة، وتلبية تطلعات الشعب نحو مجتمع أكثر رفاهاً وازدهاراً.

جلسات تخصصية عديدة، وتوقيع اتفاقيات، واجتماعات متنوعة بين مختلف الحكومات في الإمارات، تضمنتها الاجتماعات الحكومية السنوية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحيث أبرزت مستوى كفاءة الأداء الحكومي ومرونته وتنافسيته العالمية، إضافة إلى النهج الاستباقي في قراءة تحديات المستقبل، ووضع الحلول، وإطلاق المبادرات، وإعداد المشاريع.

الاجتماعات الحكومية التي حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ميزها العمل بروح الفريق الواحد، والتكاملية في تطوير مختلف القطاعات، وإنجاز المستهدفات الوطنية، في إطار تسريع المسيرة التنموية المستدامة التي تشهدها الإمارات في الجوانب كافة، والارتقاء بجودة حياة المواطنين، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.