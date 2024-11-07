الخميس 7 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

صحافة مدريد تتغزل في «الأتلتي»: سان جيرمان «يموت» عند التعرض لهجوم!

صحافة مدريد تتغزل في «الأتلتي»: سان جيرمان «يموت» عند التعرض لهجوم!
7 نوفمبر 2024 20:03


أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
مفاجأة «الأبطال».. صناعة فرنسية !
بالأرقام.. برشلونة أعلى من الجميع في «دوري الأبطال»!

أشادت الصحف الإسبانية الصادرة في مدريد بالإنجاز الكبيرالذي حققه أتليتكو مدريد بالفوزعلى باريس سان جيرمان 2/1 في عقرداره باستاد «حديقة الإمارات»، في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، ووصفته بأنه «معجزة».
وثمّنت الصحف الدور الذي قام به يان أوبلاك حارس الأتلتي في الذود عن مرماه أمام الفرص الكثيرة التي لاحت للباريسيين خاصة في شوط المباراة الثاني.
ولخصت صحيفة آس الشعور العام في إسبانيا، قائلة جملة واحدة بعنوان: «المقاومة تعني الفوز». وأشادت الصحيفة بالجدار الدفاعي الذي أقامه أتليتكو لمنع لاعبي سان جيرمان من التسجيل، والحفاظ على نتيجة 1/1حتى آخر نفس، ولكن الكرة كانت كريمة مع كوريا الذي نجح في الدقيقة الثالثة والأخيرة من الوقت بدل الضائع في تسجيل هدف الفوز 2/1.
ورغم محاصرة لاعبي سان جيرمان وإستحواذهم على الكرة بنسبة 72%، فإن دفاع أتليتكو كان نجاحه باهراً في التصدي لغزوات برادلي باركولا وعثمان ديمبلي وأشرف حكيمي. وعلقت الصحيفة قائلة: إذا كان سان جيرمان «يقتل» عندما يهاجم، فإنه «يموت» أيضاً عندما يتعرض للهجوم.
وانتقدت الصحيفة بشدة أداء حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما لفشله في التصدي لتسديدة كوريا الذي جاء منها الهدف رغم إنها لم تكن قوية ومرت من بين يديه.
وقالت آس: دوناروما كارثة ومستواه يثير القلق منذ خطأه أمام كريم بنزيمة في دورالـ16 لدوري الأبطال في 202، ومن وقتها أصبح حارساً «قزماً» في «الأبطال».
أما صحيفة ماركا، فأشادت بالأداء البطولي لأتليتكو مدريد ونجاحه في إخراس ألسنة جماهيرملعب «حديقة الأمراء». وقالت إن الأتلتي عاد إلى الحياة بهذه المباراة وإنتزع فوزاًغالياً في آخر دقيقة، ولكنه عمل بجدية وتصميم طوال المباراة لكي يحصل على هذه النتيجة.
وقالت صحيفة «الباييس»: كوريا والهجوم المضاد أشعل النيران في باريس، وبحث فيتينيا كثيراً عن ديمبلي الذي حاول أن يسجل هدفاً مارادونياً ولكن من دون جدوى.
أما الصحف الكتالونية الموالية لبرشلونة، اهتمت بتصريحات الإسباني لويس إنريكي المديرالفني لسان جيرمان, للصحفيين إذ قال إنه لم يجد تفسيراً أو إيضاحاً لفشل فريقه في التسجيل، ولكنه أكد في الوقت نفسه إنه سيواصل مهمته مع الحفاظ على فلسفته في العمل ومبادئه. 

 

اتلتيكو مدريد
باريس سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
«المالية» توقع مذكرتي شراكة مع الجامعة الأميركية و«المحاسبين القانونيين»
اقتصاد
«المالية» توقع مذكرتي شراكة مع الجامعة الأميركية و«المحاسبين القانونيين»
اليوم 20:22
جانب من الفعالية
التعليم والمعرفة
مركز محمد بن خالد آل نهيان الثقافي ينظم محاضرة عن سنع المجالس
اليوم 20:22
أوسماري قصة أمل وطموح في بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
أوسماري قصة أمل وطموح في بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
اليوم 20:17
آثار قصف ومعارك في أوكرانيا
الأخبار العالمية
الكرملين: نتذكر كلام ترامب عن السلام في أوكرانيا
اليوم 20:14
زوار بمعرض أدبيك (الاتحاد)
اقتصاد
رئيس الطاقة في «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» لـ «الاتحاد»: التحول الرقمي يزيد الطلب على الطاقة بالإمارات
اليوم 20:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©