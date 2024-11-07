صحافة مدريد تتغزل في «الأتلتي»: سان جيرمان «يموت» عند التعرض لهجوم!



أنور إبراهيم (القاهرة)

أشادت الصحف الإسبانية الصادرة في مدريد بالإنجاز الكبيرالذي حققه أتليتكو مدريد بالفوزعلى باريس سان جيرمان 2/1 في عقرداره باستاد «حديقة الإمارات»، في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، ووصفته بأنه «معجزة».

وثمّنت الصحف الدور الذي قام به يان أوبلاك حارس الأتلتي في الذود عن مرماه أمام الفرص الكثيرة التي لاحت للباريسيين خاصة في شوط المباراة الثاني.

ولخصت صحيفة آس الشعور العام في إسبانيا، قائلة جملة واحدة بعنوان: «المقاومة تعني الفوز». وأشادت الصحيفة بالجدار الدفاعي الذي أقامه أتليتكو لمنع لاعبي سان جيرمان من التسجيل، والحفاظ على نتيجة 1/1حتى آخر نفس، ولكن الكرة كانت كريمة مع كوريا الذي نجح في الدقيقة الثالثة والأخيرة من الوقت بدل الضائع في تسجيل هدف الفوز 2/1.

ورغم محاصرة لاعبي سان جيرمان وإستحواذهم على الكرة بنسبة 72%، فإن دفاع أتليتكو كان نجاحه باهراً في التصدي لغزوات برادلي باركولا وعثمان ديمبلي وأشرف حكيمي. وعلقت الصحيفة قائلة: إذا كان سان جيرمان «يقتل» عندما يهاجم، فإنه «يموت» أيضاً عندما يتعرض للهجوم.

وانتقدت الصحيفة بشدة أداء حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما لفشله في التصدي لتسديدة كوريا الذي جاء منها الهدف رغم إنها لم تكن قوية ومرت من بين يديه.

وقالت آس: دوناروما كارثة ومستواه يثير القلق منذ خطأه أمام كريم بنزيمة في دورالـ16 لدوري الأبطال في 202، ومن وقتها أصبح حارساً «قزماً» في «الأبطال».

أما صحيفة ماركا، فأشادت بالأداء البطولي لأتليتكو مدريد ونجاحه في إخراس ألسنة جماهيرملعب «حديقة الأمراء». وقالت إن الأتلتي عاد إلى الحياة بهذه المباراة وإنتزع فوزاًغالياً في آخر دقيقة، ولكنه عمل بجدية وتصميم طوال المباراة لكي يحصل على هذه النتيجة.

وقالت صحيفة «الباييس»: كوريا والهجوم المضاد أشعل النيران في باريس، وبحث فيتينيا كثيراً عن ديمبلي الذي حاول أن يسجل هدفاً مارادونياً ولكن من دون جدوى.

أما الصحف الكتالونية الموالية لبرشلونة، اهتمت بتصريحات الإسباني لويس إنريكي المديرالفني لسان جيرمان, للصحفيين إذ قال إنه لم يجد تفسيراً أو إيضاحاً لفشل فريقه في التسجيل، ولكنه أكد في الوقت نفسه إنه سيواصل مهمته مع الحفاظ على فلسفته في العمل ومبادئه.