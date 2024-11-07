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مستقبل مستدام

مستقبل مستدام
8 نوفمبر 2024 00:01

حضور كبير وصل إلى أكثر من 205 آلاف زائر من 172 دولة، وحجم صفقات بلغ نحو 36.8 مليار درهم، نتائج استثنائية في ختام أعمال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»، تؤكد أهمية الحدث كأكبر معارض الطاقة عالمياً، وترسخ مكانة أبوظبي والإمارات في صدارة الداعمين لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وبذل الجهود لتعزيز المكتسبات المحققة في مجال العمل المناخي.
قيادات عالمية، وخبراء، ومفكرون من قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، والمناخ، والاستثمار، اجتمعوا في النسخة الأربعين من الحدث الدولي البارز في أبوظبي، لاستكشاف الفرص التي يوفرها التكامل بين قطاعي الذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ، كما شكل اللقاء منصة للحوار والتعاون في هذا المجال الحيوي؛ بهدف المساهمة في صياغة مستقبل مستدام لقطاع الطاقة في السنوات المقبلة.
ختام أعمال «أديبك» تزامن مع الإعلان عن جناح الإمارات في مؤتمر الأطراف «COP29» تحت عنوان «نسرع العمل معاً»، استكمالاً لنهج الدولة الراسخ في تحفيز الجهود الجماعية بمجال العمل المناخي، وامتداداً لاتفاق الإمارات التاريخي في «COP28» الذي يحث على تسريع العمل بالتحول العالمي في مجال الطاقة، وخفض الانبعاثات، وإيجاد حلول للتحديات المناخية الأكثر إلحاحاً.

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مؤتمر أديبك
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معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
معرض أبوظبي الدولي للبترول
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