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«طيران الإمارات» تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران 2024

«طيران الإمارات» تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران 2024
8 نوفمبر 2024 19:49


دبي (الاتحاد)
تشارك طيران الإمارات في الدورة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران 2024، الذي يقام خلال الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر الجاري، بقاعدة الصخير الجوية في العاصمة البحرينية المنامة.
وتعرض الناقلة طائرتها العملاقة A380، ذات الدرجات الأربع، وسيتاح لرواد المعرض، الاطلاع على المرافق والتجهيزات المتقدمة التي توفرها طائرة الإماراتA380 للركاب.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تؤكد مشاركة طيران الإمارات في هذه الدورة من معرض البحرين الدولي للطيران، عمق الشراكة الاستراتيجية وتأتي تجسيداً للعلاقات الأخوية المتينة بين الدولتين الشقيقتين، والتزامنا الراسخ بدعم صناعة الطيران المزدهرة إقليميا».
وأضاف سموه: «يعد معرض البحرين الدولي للطيران حدثاً مهماً لصناعة الطيران على المستويين الإقليمي والعالمي، ومن شأن عرض طائرات طيران الإمارات وفلاي دبي في المعرض، أن يعكس ثقتنا ونظرتنا الإيجابية لمستقبل الصناعة، ونتطلع إلى التواصل والتفاعل مع الشركاء لدفع عجلة التغيير الإيجابي خلال هذا الحدث».
وتخدم طيران الإمارات مملكة البحرين منذ عام 2000، وتشغّل الناقلة حالياً 21 رحلة أسبوعياً إلى البحرين على متن طائراتها من طراز البوينج 777. وتربط الناقلة المسافرين من البحرين بأكثر من 140 وجهة عالمية عبر مركزها الرئيس في دبي، ومنذ بدء عملياتها، نقلت طيران الإمارات أكثر من 7.8 مليون مسافر من وإلى البحرين على متن نحو 48500 رحلة.

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