دور الإمارات في إغاثة غزة، وتوفير المساعدات والإمدادات الإنسانية العاجلة للقطاع، يؤكد أن الدولة لم تدخر جهداً في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين وتقديم المبادرات لغوثهم سواء براً أو بحراً أو جواً، مع مواصلتها بذل الجهود والقيام بدور قيادي وريادي مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين؛ لمضاعفة الجهود اللازمة لدعم المساعي المبذولة لتخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحرب المستعرة منذ أكثر من عام.

قافلتان محملتان بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة دخلتا إلى غزة الأسبوع الحالي، ليصبح مجموع القوافل حتى الآن 121 قافلة، في إطار حرص الدولة على استدامة الإمدادات الإغاثية، إلى جانب ما تقوم به من أوجه الدعم الصحي في القطاع، وإقامة مستشفيات ميدانية، وتوفير مياه صالحة للشرب، وعلاج مرضى فلسطينيين في مستشفيات الإمارات، لمساندة الأشقاء خلال هذه الظروف الراهنة.

الإمارات ستواصل دعمها الإنساني الحثيث للشعب الفلسطيني الشقيق، للتخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم؛ ذلك أن ما يحدث في غزة يجسد المعنى الحقيقي لويلات الحرب وما تسببه من فظائع، مطالبة بإنهاء الاحتلال، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، وإحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.