15 بطولة في موسم «قفز الحواجز»

دبي (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي لانطلاقة بطولات قفز الحواجز الدولية التي ستشهدها الإمارات في الموسم الحالي، ويبلغ عددها 15 بطولة تتزامن معها 8 بطولات دولية أخرى، بالإضافة إلى 4 لقاءات عبر منافسات دولية لفرسان المراحل السنية بدول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

وتستعد أندية الفروسية، التي ستقوم بتنظيمها واستضافتها على ميادينها خلال الفترة الممتدة من يوم الخميس المقبل 14 نوفمبر، وحتى 23 فبراير 2025، وهي مركز الإمارات للفروسية في دبي، نادي العين للفروسية والرماية والجولف، نادي الشارقة للفروسية وبطولة كلباء، نادي أبوظبي للفروسية، منتجع الفرسان الرياضي الدولي، نادي الباهية للفروسية وللمرة الأولى ستقام بطولة دولية لقفز الحواجز في قلعة الفجيرة للفروسية والرماية.

وتنطلق بطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز، من فئة النجمتين، أولى دوليات قفز الحواجز بالموسم، في نسختها الثالثة بمركز الإمارات للفروسية، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، وتحرص البطولة على تحقيق المزيد من النجاحات التي سجلتها البطولة في نسختيها السابقتين.

ويتنافس في نسخهة فيرتوس الجديدة عدد كبير من فرسان وفارسات القفز من دول عديدة للفوز بألقاب المنافسات وجوائزها المالية، التي يبلغ مجموعها 344 ألف درهم، وتحتوي البطولة على الكثير من الفعاليات المتنوعة والممتعة للجمهور عامة ولعشاق رياضة قفز الحواجز خاصة.