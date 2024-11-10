الإثنين 11 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

روابط وثيقة

روابط وثيقة
11 نوفمبر 2024 00:15

مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، عبَّرت عن عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين اللذين تجمعهما روابط القربى، والتاريخ، والجوار، والقيم والمصالح المشتركة، كما أكدت الرؤية المشتركة في تعزيز أولويات التنمية، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
مباحثات شددت على استمرار البلدين في البناء على كل ما أُنجِز بينهما، خاصة في الاقتصاد والتجارة والاستثمار، ومختلف المجالات، كما حرصت على  إبراز الدعم المشترك لكل ما يعزز منظومة العمل الخليجي، في ظل عديد من التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، وتحتاج من الجميع العمل بشراكة من أجل مواجهتها، وبذل كل الجهود لنشر مقومات الأمن والاستقرار الداعمين للتنمية.
العلاقات الإماراتية الكويتية حاضرها مشرق، ومستقبلها واعد، لكونها تُجسِّد الإرادة المشتركة، ووحدة المصير، والرؤية البناءة تجاه تعميق أوجه الشراكة الاستراتيجية المثمرة، بما يلبي طموحات شعبي البلدين، ويعزز آفاق التعاون الشامل، كما يلتقي البلدان الشقيقان في نهجهما الدائم لتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم فرص الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية، من أجل منع توسيع الصراع، وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تقدم أدوية ومستلزمات ضرورية لمجمع «ناصر الطبي»
مكتوم بن محمد يعتمد «المسارات الوظيفية للقضاة»
التجارة
الاستثمار
محمد بن زايد
الاقتصاد
رئيس الدولة
مشعل الأحمد الجابر الصباح
الإمارات
الكويت
زيارة رسمية
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت بتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تقدم أدوية ومستلزمات ضرورية لمجمع «ناصر الطبي»
11 نوفمبر 2024
من أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة (من المصدر)
الأخبار العالمية
القمة «العربية - الإسلامية».. رسالة دعم للفلسطينيين واللبنانيين
11 نوفمبر 2024
ترامب يعتلي مسرح مركز مؤتمرات مقاطعة بالم بيتش بعد النتائج المبكرة للانتخابات (رويترز)
الأخبار العالمية
الجمهوريون يقتربون من السيطرة على مجلس النواب الأميركي
11 نوفمبر 2024
«الأونروا» تدعو لإنقاذ شمال غزة من «مجاعة وشيكة»
الأخبار العالمية
«الأونروا» تدعو لإنقاذ شمال غزة من «مجاعة وشيكة»
11 نوفمبر 2024
منزل مدمر جراء غارة إسرائيلية على قرية «عين بعال» في قضاء صور (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان يعلن عزمه إرسال 5 آلاف جندي إضافي إلى الجنوب
11 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©