روابط وثيقة

مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، عبَّرت عن عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين اللذين تجمعهما روابط القربى، والتاريخ، والجوار، والقيم والمصالح المشتركة، كما أكدت الرؤية المشتركة في تعزيز أولويات التنمية، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

مباحثات شددت على استمرار البلدين في البناء على كل ما أُنجِز بينهما، خاصة في الاقتصاد والتجارة والاستثمار، ومختلف المجالات، كما حرصت على إبراز الدعم المشترك لكل ما يعزز منظومة العمل الخليجي، في ظل عديد من التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، وتحتاج من الجميع العمل بشراكة من أجل مواجهتها، وبذل كل الجهود لنشر مقومات الأمن والاستقرار الداعمين للتنمية.

العلاقات الإماراتية الكويتية حاضرها مشرق، ومستقبلها واعد، لكونها تُجسِّد الإرادة المشتركة، ووحدة المصير، والرؤية البناءة تجاه تعميق أوجه الشراكة الاستراتيجية المثمرة، بما يلبي طموحات شعبي البلدين، ويعزز آفاق التعاون الشامل، كما يلتقي البلدان الشقيقان في نهجهما الدائم لتعزيز العمل العربي المشترك، ودعم فرص الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية، من أجل منع توسيع الصراع، وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة.