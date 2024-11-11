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الرياضة

تشيلسي وأرسنال.. «ديربي لندن» في ميزان الأرقام

تشيلسي وأرسنال.. «ديربي لندن» في ميزان الأرقام
11 نوفمبر 2024 13:39


معتز الشامي (أبوظبي) 

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اكتفى تشيلسي وأرسنال بالتعادل الإيجابي 1-1 في ديربي لندن الذي جمعهما مساء أمس الأحد، على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي، تقدم لفريق أرسنال جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 60، ثم تعادل لفريق تشيلسي بيدرو نيتو بالدقيقة 70.
ورفع تشيلسي رصيده للنقطة 19 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلفاً لفريقي ليفربول المتصدر والسيتي الوصيف، وبفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الرابع، فيما أسفر ديربي لندن بين تشيلسي وأرسنال على عدد من الأرقام القياسية جاءت كالتالي:
- لم يتعرض أرسنال لأي هزيمة أمام الـ 6 الكبار في البريميرليج منذ بداية الموسم الماضي، حيث خاض «الجانرز» 14 مباراة ضد الكبار في تلك الفترة، حقق الفوز في 7 منها، فيما نجا بالتعادل في 7 أخرى.
- نجح إنزو ماريسكا في قيادة تشيلسي للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب11 جولة، بعد أن كان في المركز العاشر الموسم الماضي بنفس عدد الجولات.
- أنهى تشيلسي الجولة 11 في المراكز الثلاثة الأولى بالدوري الإنجليزي، وذلك لأول مرة منذ الجولة الافتتاحية بموسم 2021-2022، الذي أنهاه حينها ثالثاً بعد مانشستر سيتي وليفربول.
- فشل أرسنال في تحقيق الفوز خلال آخر 4 جولات متتالية بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث فاز في مباراتين وخسر مثلهما، ليكرر رقمه السلبي في أبريل 2023 بعدما تعادل 2 وخسر 2 أيضاً.
- مباراة تشيلسي في الديربي، هي المرة الرابعة التي واجه فيها أرسنال 15 تسديدة أو أكثر في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهو ضعف عدد المرات التي واجهها طوال موسم 2023-24 بأكمله (مرتين).
- سجل بيدرو نيتو لاعب تشيلسي هدفين وصنع هدفاً في كل من آخر ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال، حيث أنهى هدف اليوم سلسلة من 17 مباراة متتالية في الدوري، دون أن يجد طريقه إلى الشباك.

تشيلسي
أرسنال
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
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