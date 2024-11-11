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«الصير مارين» و«دامن إنترناشيونال» توسّعان مشروعهما «دْيون»

«الصير مارين» تبرم شراكة مع «بي جي إن» بقيمة 624 مليون درهم
11 نوفمبر 2024 14:00

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركتا الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، و«دامن إنترناشيونال»، التابعة لمجموعة «دامن لبناء السفن»، تعزيز شراكتهما الاستراتيجية، من خلال توسيع نطاق مشروعهما المشترك «دْيون» لبناء السفن.تأسس «دْيون» عام 2022، وركّز منذ انطلاقه على بناء السفن الحربية، وسيبدأ المشروع مع توسيع عملياته في بناء السفن التجارية، ما يعزز مكانته في الصناعة البحرية العالمية.
ويقدم «دْيون»، إضافة إلى نشاطه في بناء السفن، باقة متكاملة من الخدمات البحرية المتخصصة؛ تشمل إدارة السفن التقنية والتشغيلية والتجارية، وإدارة مشاريع البناء الجديدة، وإدارة العمليات التشغيلية، والإدارة المالية.
ويقدم المشروع خدمات الوساطة وتسهيل الأعمال التجارية البحرية دولياً، بما في ذلك مبيعات السفن العالمية، وصفقات الاستحواذ على السفن الحربية والتجارية من دولة الإمارات.
وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، إن الشركة تعمل مع دامن إنترناشيونال لتطوير المشروع المشترك، وذلك من خلال الاعتماد على قدرات شركتنا التصنيعية لإنتاج وبناء السفن في دولة الإمارات، إلى جانب المرافق الكبيرة التي تمتلكها دامن في المنطقة.
وأكد قدرة الشركة على تقديم حلول بحرية مبتكرة وعالية الكفاءة، والعمل خلال عام 2025 لتلبية طلبات العملاء المحليين والعالميين عبر بناء أكثر من 26 سفينة.
ويمتاز «دْيون» بإمكانات استثنائية للنمو وتطوير الخدمات البحرية المبتكرة، بفضل خطوط الإنتاج المتقدمة لبناء السفن الحربية والتجارية لدى كل من الصير مارين ودامن، التي تستخدم أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتتبنى أفضل الممارسات العالمية لرفع كفاءة الإنتاج وتقليل الآثار البيئية، وتقديم حلول لا تضاهى.
وقالت أنيليس دامن، عضو مجلس الإدارة في دامن إنترناشيونال، إن تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الصير مارين يعد هدفا رئيسا، موضحة أن إنشاء شركة «دامن إنترناشيونال» وإطلاق مشروع «دْيون» هو خطوة لترسيخ أعمالنا المستقبلية وتنميتها في دولة الإمارات، مؤكدة حرص شركتها على تبنّي أفضل التقنيات والممارسات المستدامة، وطرح الحلول النوعية لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار في القطاع البحري.

الصير مارين
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