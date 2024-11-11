«نيتو يُسكت المدفعجية».. صحف إنجلترا تتحدث عن «ديربي لندن»



معتز الشامي (أبوظبي)



تصدر ديربي لندن بين تشيلسي وأرسنال، أغلفة الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الاثنين، بعد التعادل الإيجابي 1-1 بينهما على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وأحرز هدف التقدم لمصلحة أرسنال، البرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 60، ثم سجل بيدرو نيتو هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 70.

ونشرت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، صورة ميكيل أرتيتا لحظة نزوله على أرضية ملعب «ستامفورد بريدج»، بركبتيه، وعلقت قائله: «غثيان الركبة»، وأضافت: «أرتيتا يعترف بأن آمال أرسنال في الفوز باللقب معلقة بخيط رفيع».

وعنونت صحيفة «ديلي تليجراف»البريطانية، قائلة: «كابوس أرتيتا.. الإصابات تضرب أرسنال ،مع ابتعاده عن الصدارة بفارق 9 نقاط».

وعن روبن أموريم، وموعد تولي قيادة تدريب مانشستر يونايتد بعد التوقف الدولي، قالت الصحيفة: «أموريم مازال ينتظر تصريح العمل».

بينما تصدر غلاف صحيفة «مترو» الإنجليزية، عنوان: «نيتو يُسكت المدفعجية.. الآلام لأرتيتا بعد استمرار سلسلة عدم الفوز لأرسنال».

وأخيراً، جاء ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أثناء وقوعه بركبتيه على أرضية ملعب «ستامفورد بريدج»، لحظة تسجيل نيتو هدف التعادل للبلوز، وقالت: «على ركبتيه.. أرتيتا يصلي من أجل أن يتعافى من الإصابات، بعد أن تلاشت آمال الفوز باللقب».