طموح مناخي

مشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مؤتمر تغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان، تبرز جهود الإمارات المتواصلة في تعزيز العمل المناخي عالمياً، ومواصلة البناء على اتفاق الإمارات التاريخي في «كوب 28»، كما تحفز أوجه العمل الجماعي، والتكاتف والتعاون لحماية المجتمعات المتضررة من هذه الظاهرة، من خلال التوصل إلى حلول عادلة وشاملة ومستقبل مستدام.

الإمارات سلمت في باكو رئاسة مؤتمر الأطراف إلى أذربيجان الصديقة، بعد أن حققت إنجازات ملموسة في «كوب 28» بمجالات العمل المناخي والنمو الاقتصادي والاجتماعي، واستطاعت أن تصل في الاتفاق التاريخي إلى توافق على تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي وواقعي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر، والطبيعة، وتحسين الحياة وسبل العيش، واحتواء الجميع.

الإمارات الدولة الرائدة في مجال العمل المناخي والاستدامة والتوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، رسخت عبر «اتفاق الإمارات» التاريخي، أسساً هيكلية جديدة للتمويل المناخي والذي يتصدر الملفات على طاولة مفاوضات «COP29»، من خلال حشد الجهود لتبني مصادر جديدة ومبتكرة للتمويل، من أجل المساهمة في تحقيق الهدف المشترك بحماية الإنسان والكوكب.