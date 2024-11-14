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ريادة عمالية

ريادة عمالية
15 نوفمبر 2024 00:01

جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، مبادرة إماراتية تُرسِّخ التنافسية التي تُميِّز شركات القطاع الخاص في الدولة وقطاع الأعمال، من خلال توفير بيئة عمل تُعزِّز المواهب، وتُشجِّع الابتكار والتميُّز،  وتُضاعف الإنتاجية، وترتقي بجودة القوى العاملة، في ظل وجود منظومة تشريعية متقدمة، وخبرات وطنية، وبنية تحتية راقية، ومبادرات مكملة لتوثيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
برعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، كرَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، الفائزين بالدورة الثانية من الجائزة، في جميع المجالات التي تُبرز  أفضل الممارسات في سوق العمل الوطني، ما يدعم الارتقاء بمستوى الأعمال وتنافسية الشركات والأفراد.
الجائزة تستكمل جهوداً وطنية بُذلِت على مدى عقود، لبناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة والعالم، وتشييد سوق عمل قوي يُعزِّز فرص التطوير المهني للمواطنين، ويجذب الاستثمارات والمواهب والعقول؛ وهو ما مكَّن الإمارات من تبوء صدارة مؤشرات تنافسية عالمية في مجال العمل، لكونها تؤمن بأنّ تحسين ظروف العمل، وتعزيز الابتكار، هما مفتاح التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد الوطني.

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منصور بن زايد
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