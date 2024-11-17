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رباعية هولندية و«نوبة مجرية»
رباعية هولندية و«نوبة مجرية»
17 نوفمبر 2024 10:15
أمستردام (رويترز)
حققت هولندا فوزا مريحا 4-صفر على المجر بفضل ركلتي جزاء في الشوط الأول وتسديدتين متقنتين بعد الاستراحة لتضمن مقعدا في دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وسجل فاوت فيخورست وكودي جاكبو من علامة الجزاء، بينما أحرز دينزل دمفريس والعائد تون كوبمينرس هدفين في الشوط الثاني.
وتوقفت المباراة، التي أقيمت على ملعب يوهان كرويف، بعد سبع دقائق عندما تعرض أدم سالاي مساعد مدرب المجر لنوبة على ما يبدو في المنطقة الفنية. وبدت قدماه تركلان أثناء استلقائه على الأرض وسرعان ما أحاط به الجهاز الفني والبدلاء.
وأدى هذا لتوقف المباراة 13 دقيقة أثناء تلقيه العلاج وقرر المنتخب المجري، بعد مداولات على أرضية الملعب، استئناف اللعب.
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