مواني على أعتاب الرحيل عن «حديقة الأمراء»

أنور إبراهيم (القاهرة)

يقترب المهاجم الدولي الفرنسي راندال كولو مواني «25 عاماً» لاعب باريس سان جيرمان من الرحيل عن «حديقة الأمراء»، وتحديداً في سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة، نظراً لعدم اقتناع الإسباني لويس إنريكي المدير الفني به ورفضه طريقته في التدريب والمباريات.

وفي الوقت نفسه يفكر سان جيرمان في التخلص من عدد من لاعبيه الذين خرجوا من حسابات إنريكي، ولم يعودوا يشاركون في المباريات بإنتظام، ومن هؤلاء قلب الدفاع الدولي السلوفاكي ميلان سكرينيا ر وكولو مواني.

ورغم المعاملة «الجافة» التي يلقاها مواني من مدربه في باريس، فإنه يُعامل بطريقة رائعة من ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، حيث يشركه أساسياً في بعض المباريات، وحتى عندما يلعب إحتياطياً لماركوس تورام، فإنه يصنع الفارق عند نزوله في شوط المباراة الثاني.

ولأن مواني بات متأكداً من أن إنريكي لا يريده في الفريق، قرر أن ينظر إلى العروض التي تُقدم إليه للرحيل خلال «الميركاتو الشتوي» القادم. ومنها عروض من الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

غير أن صحيفة توتو سبورت الإيطالية ذكرت إن العرض الأكثر جدية جاء من الدوري الإيطالي «الكالشيو» وتحديداً من يوفنتوس الذي أبدى إهتماماً خاصاً بالحصول على خدمات اللاعب، ليكون بديلاً للمهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش «24 عاماً» حيث يرى كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي لليوفي إن مواني هو الشخص المناسب، وإن كانت الصحيفة أوضحت في الوقت نفسه أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي ملموس بشأن هذا الملف.

وكان مواني وصل الصيف الماضي إلى سان جيرمان قادماً من إنتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 95 مليون يورو، وإذا به يجد قيمته السوقية بعد أشهر قليلة تنخفض إلى أكثرمن النصف، لتصبح 40 مليون يورو فقط، وفقاً لتقديرات موقع «ترانسفيرماركت»، وحتى هذا الرقم لا يجذب إليه الكثير من الأندية إذ تعتبره كبيراً.