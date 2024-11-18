«الناشرين الإماراتيين» تشارك في «شنغهاي الدولي لكتاب الطفل»

الشارقة (وام)

شاركت جمعية الناشرين الإماراتيين في الدورة الحادية عشرة من معرض شنغهاي الدولي لكتاب الطفل في الصين الذي أقيم في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار جهودها لإبراز ثراء الأدب الإماراتي ودعم الناشرين المحليين على الساحة الثقافية الدولية.

مثل الجمعية عضواها حمدة البلوشي مؤسِّسة دار «عالمكم» للنشر والناشر، والشاعر علي الشعالي مؤسِّس دار الهدهد للنشر والتوزيع، في سلسلة اجتماعات استراتيجية أقيمت خلال المعرض مع قادة الصناعة والناشرين ومديري الحقوق من مختلف الدول المشاركة.

تهدف الجمعية، عبر هذه اللقاءات، إلى تمكين الناشرين من إبرام اتفاقيات لبيع وشراء حقوق النشر والترجمة في مجال أدب الطفل، مع التركيز على نقل النتاج الأدبي الصيني في هذا المجال إلى العربية والعكس، لتعزيز التبادل الثقافي بين الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «إن معرض شنغهاي الدولي لكتب الأطفال في الصين يعد منصة متخصصة فريدة، توفر فرصة ثمينة لاستكشاف آفاق عقد شراكات جديدة هادفة، تسهم في توسيع نطاق أعمال ناشرينا وإثراء تجاربهم عبر التواصل مع مجتمع النشر العالمي والاطلاع على أحدث التطورات في صناعة كتب الأطفال».

وأكد أن سجل الناشرين الإماراتيين يحفل بإبداعات مميزة في مجال كتب الأطفال جديرة بأن تكون عابرة للحدود.

وأضاف: «من خلال المشاركة في مثل هذه المعارض، يمكن فتح الأبواب واسعة أمام ناشرينا لمشاركة هذه الإبداعات مع العالم، وإلهام خيال الأجيال الناشئة بما يكتنزه الأدب الإماراتي، وفي الوقت نفسه إغناء المخزون الثقافي العربي بمختارات من الأدب العالمي».