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الشقيق والجار

الشقيق والجار
19 نوفمبر 2024 00:15

فرحة ممتدة من عُمان إلى الإمارات، بمناسبة احتفال السلطنة باليوم الوطني الـ 54، تجسد أواصر الأخوة، وحسن الجوار، والروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع شعبي البلدين الشقيقين، وتترجم الإرادة المشتركة للدولتين في تعميق أوجه الشراكة الاستراتيجية المثمرة، بما يدعم مسارات التبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي، ويعزز آفاق التعاون الشامل نحو المستقبل.
 الإمارات وعُمان، تمتلكان رؤية تنموية مشتركة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسلطان عُمان هيثم بن طارق، كما تعملان على تعزيز التعاون الثنائي وتطوير الشراكة، ورفع وتيرة تنسيق المواقف حيال مختلف القضايا، إضافة إلى دعم العمل الخليجي المشترك، خاصة في ظل التحديات الراهنة بالمنطقة والعالم، من أجل نشر مقومات الأمن والاستقرار.
عُمان تحتفل بيومها الوطني الـ 54، في ظل مسيرة نهضة مباركة حققت الكثير، وجعلت من السلطنة أنموذجاً اقتصادياً يمتلك مقومات استثنائية لإطلاق عهد تنموي جديد، في إطار الرؤية المستقبلية لـ«عُمان 2040»، بهدف رفع أرقام النمو، وزيادة الإنتاج، وتطوير الشراكات، وتحقيق تطلعات الشعب الشقيق إلى مزيد من التقدم والنماء والتنمية والازدهار.  وكل عام وعُمان، قيادةً وحكومةً وشعباً، بألف خير.

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