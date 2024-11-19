الشارقة يعود إلى «البيضاوي» أمام النصر بعد غياب 174 يوماً

علي معالي (أبوظبي)

بعد غياب 174 يوماً، يعود فريق الشارقة لخوض أول مباراة على ملعبه باستاد الشارقة، بعد الإصلاحات التي جرت من صيانة عامة شملت تغيير المقاعد ونجيل الملعب، ونظام الري، وهو ما حرم «الملك» خلال الفترات الماضية من خوض أي مباراة محلية أو قارية عليه، وكانت آخر مباراة قد لعبها الفريق على ملعبه في ختام مباريات الموسم الماضي بدوري أدنوك للمحترفين أمام الوحدة، وكانت في الأول من يونيو الماضي في الجولة 26، وانتهت بفوز الشارقة 3-2، ومنذ ذلك التاريخ غاب «الملك» عن ملعبه، وخاض مباريات الموسم الحالي، محلياً وقارياً على استاد خالد بن محمد.

وعندما يستضيف الشارقة فريق النصر يوم الجمعة المقبل في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، فإن الفريق يبحث عن تحقيق هدف واحد فقط، وهو الانتصار حتى يستمر في سباق القمة مع فريق شباب الأهلي، وهناك العديد من الأمور التي يبحثها الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الشارقة في ظل عدم انتظام مجموعة من الأساسيين ما بين منتخبنا الوطني وكوريا الجنوبية وسورينام، وهو ما جعل المدرب يعتمد على مجموعة اللاعبين الموجودين تحت سيطرته حالياً.

ومن المتوقع أن يوجد، الثلاثي خالد الظنحاني، وماجد راشد وميلوني في تدريبات الفريق، بالإضافة إلى المدافع الكوري الجنوبي تشو يو مين، بعد أن شارك مع منتخب بلاده في مباراتين بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، ونجح هذا المدافع الذي شارك في مباراتي الكويت وفلسطين في قيادة فريقه لصدارة المجموعة الثانية، في حين يصل اليوم تايرون كونراد، قادماً من كندا بعد وجوده مع منتخب بلاده سورينام في مباراة بـ «الكونكاكاف»، ولم يشارك كونراد في مباراة الذهاب ضد كندا، والتي انتهت بخسارة سورينام على ملعبه بهدف دون رد، وربما تصبح فرصة كونراد ضعيفة في الوجود، من بداية اللقاء، نظراً لرحلة السفر الطويلة.

وخلال الفترات الماضية، تدرب الفريق على الملاعب الفرعية باستاد خالد بن محمد، وفيها حاول كوزمين تعويض هذه الغيابات الخمسة، وتصعيد عدد من لاعبي الرديف، إضافة إلى عودة الثنائي كايو لوكاس، ومحمد عبدالباسط، وسيكون كايو واحداً من الأوراق المهمة في تشكيلة كوزمين.