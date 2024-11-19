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مكافحة الجوع

مكافحة الجوع
20 نوفمبر 2024 00:01

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جاء حضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أعمال قمة «العشرين»، ليجسِّد نهج الإمارات في تعزيز أوجه التعاون في مواجهة التحديات الإنسانية، خاصة في ظل الدور البارز الذي تلعبه الإمارات عالمياً في مجال مكافحة الجوع والفقر، واحتواء تداعيات التغير المناخي، ودعم مساعي التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
الإمارات تؤكد دعمها الدائم للمساعي العالمية لمكافحة الجوع والفقر بإعلانها تخصيص مبلغ 100 مليون دولار أميركي لـ«التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر» الذي أطلقته الرئاسة البرازيلية لمجموعة «العشرين» خلال الاجتماع في مدينة ريو دي جانيرو، لما لهذه الخطوة من أهمية بالغة في صياغة سياسات عالمية لتوفير حلول وموارد، وتعزيز جهود التنمية المستدامة والشاملة في مختلف القطاعات. 
إعلان الدعم الإماراتي في هذه التظاهرة الدولية يستكمل جهوداً بذلتها الدولة على مدى عقود، وعبر مبادراتها وبرامجها الإنسانية؛ لإرساء دعائم الأمن الغذائي العالمي، وضمان توفير الغذاء للمجتمعات والشعوب المحتاجة، انطلاقاً من إيمانها بضرورة مواجهة التحديات، بما فيها التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل واضح على الزراعة والنظم الغذائية، وتحول دون تأمين الغذاء الصحي للجميع.

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