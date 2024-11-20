«القائمة الكاملة» لمنتخبات كأس أفريقيا 2025



نواكشوط (أ ف ب)



حققت موريتانيا المهم بفوزها على الرأس الأخضر 1-0، إلا أن الأهم بالنسبة إليها لم يتحقق، حيث تعادلت مصر مع ضيفتها بوتسوانا 1-1، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

وتضم قائمة المنتخبات المتأهلة، جزر القمر وتونس «المجموعة الأولى»، المغرب والجابون «الثانية»، مصر وبوتسوانا «الثالثة»، نيجيريا وبنين «الرابعة»، الجزائر وغينيا الإستوائية «الخامسة»، أنجولا والسودان «السادسة»، زامبيا وكوت ديفوار «السابعة»، جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنزانيا «الثامنة»، مالي وموزامبيق «التاسعة»، الكاميرون وزيمبابوي «العاشرة»، جنوب أفريقيا وأوغندا «الحادية عشرة» والسنغال وبوركينا فاسو «الثانية عشرة».

وكان منتخب «المرابطون» يمنّي النفس بخسارة البوتسواني في القاهرة، لكن هذا الأمر لم يتحقق، ليتأهل الأخير مع المصري إلى النهائيات.

سجل هدف موريتانيا الوحيد محمد سويعد، قبل انتهاء الشوط الأول على ملعب شيخا بيديا في نواكشوط.

وحاول فريق المدرب القُمري أمير عبدو زيادة غلته في الشوط الثاني، ولا سيما بعدما تابع الضيوف اللقاء منقوصين، إثر طرد كيفن لينيني لنيله الإنذار الثاني «60».

وأوضح اللاعب الموريتاني بكاري كمارا، بعد اللقاء أن فريقه قدم كل شيء أمام الرأس الأخضر، ولكن بوتسوانا تعادلت أمام مصر.

وأضاف، «لم ينقصنا أي شيء في التصفيات، ولكن فقدنا بعض النقاط، خسرنا أمام مصر على ملعبنا، وكذلك النتيجة لم تكن جيدة بالتعادل أمام بوتسوانا في الجولة قبل الأخيرة، وفي النهاية تم إقصاؤنا بسبب نقطة».

وفي القاهرة، تعادل منتخب مصر مع ضيفه بوتسوانا 1-1 على ملعب الدفاع الجوي أمام حضور جماهيري متواضع، تقدم أمتلا كيباثو للضيوف «8»، وعادل القائد محمود حسن «تريزيجيه» «15» للفراعنة.

وكان المنتخب المصري أمّن تأهله منذ الجولة الرابعة، بعد أربعة انتصارات متتالية.

دفع حسام حسن مدرب منتخب مصر بالحارس مصطفى شوبير في مباراته الدولية الأولى، في ظل غياب الحارس الأول محمد الشناوي للإيقاف، فيما عاد تريزيجيه، ومروان عطية وهداف فرانكفورت، بعدما غابوا عن مواجهة الرأس الأخضر 1-1 في الجولة الخامسة.

وافتتح كيباثو التسجيل للضيوف، بعدما استغل ارتباك الدفاع المصري أمام تسديدة كابيلو سياكينانج من مسافة قريبة حولها كيباثو بصدره لداخل المرمى «8».

وضغط الفراعنة بقوة في محاولة لإدراك التعادل سريعاً، وكان لهم ذلك عبر القائد تريزيجيه، حين ضغط مروان عطية على دفاع بوتسوانا ليقطع الكرة، ويمرر لتريزيجيه الذي راوغ مدافعاً، وسدد كرة أرضية سكنت شباك الحارس جواتسيوني فوكو «18».

لجأ لاعبو بوتسوانا للدفاع بكل خطوطهم في الشوط الثاني للحفاظ على التعادل الذي يؤهلهم لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وصمد دفاع الضيوف ومن خلفه الحارس فوكو لمحاولات مصطفى محمد ومرموش وتريزيجيه.

وحجزت تنزانيا مقعداً في النهائيات، إثر تغلبها على ضيفتها غينيا 1-0 في دار السلام، ضمن المجموعة الثامنة.

سجل لاعب الطلبة العراقي سايمون موسوفا الهدف الوحيد «61».

ورفع المنتخب التنزاني رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف جمهورية الكونغو الديمقراطية المتصدرة برصيد 12 نقطة، فيما تراجعت غينيا للمركز الثالث بتسع نقاط، وبالتالي سيغيب النجم مهاجم بوروسيا دورتموند سيرهو جيراسي عن النهائيات القارية، وتأتي إثيوبيا في ذيل الترتيب بأربع نقاط.

وفي المجموعة التاسعة، لحقت موزامبيق بمالي، بعد فوزها على مضيفتها غينيا بيساو 2-1.

سجل للضيوف برونو لانجا «9» وستانلي رافيتو «52» ولأصحاب الأرض بيتو «42».

واكتسحت مالي ضيفتها إسواتيني 7-0 في باماكو، سجلها البلال توريه «7» ودورجيل نيني «17 و23 و76» كاموري دومبيا «42 و89».

ورفعت موزامبيق رصيدها إلى 11 نقطة خلف مالي «14»، فيما بقيت غينيا بيساو في المركز الثالث بخمس نقاط، وإسواتيني بنقطتين.

وتغلبت الكاميرون على ضيفتها زمبابوي 2-1 ضمن المجموعة العاشرة.

سجل ثنائية الكاميرون فنسان أبوبكر «18»، وكيفين نكودو «23»، ولزمبابوي تيرينس دزوكامانا «73)».

وفي المجموعة ذاتها، تعادل منتخبا كينيا وناميبيا سلباً. وتصدرت الكاميرون برصيد 14 نقطة، وأمام زمبابوي 9 نقاط، وكينيا ثالثة 6 نقاط وناميبيا في المركز الأخير بنقطتين.

وأنهت جنوب أفريقيا التصفيات متصدرة للمجموعة الحادية عشرة، إثر تغلبها على جنوب السودان بثلاثية نظيفة في بريتوريا، تعاقب على تسجيها أكرام راينرز «7» وباتريك ماسوانجانيي «22»، وتيبوهو موكوينا «50».

وتغلبت أوغندا على مضيفتها الكونغو 1-0 سجله ترافيس موتيابا «55»).

ورفعت جنوب أفريقيا رصيدها إلى 14 نقطة أمام أوغندا 13 نقطة، الكونغو ثالثة بأربع نقاط وجنوب السودان أخيرة بثلاث نقاط.

وفي المجموعة السابعة، آلت الصدارة الى زامبيا التي تغلبت على مضيفتها سيراليون 2-0 سجلهما إيمانويل باندا «54» وكينيدي موسوندا «71».

وفازت كوت ديفوار المتوجة بآخر نسخة من البطولة القارية على أرضها، على ضيفتها تشاد 4-0 في أبيدجان، سجلها كل من فاكون ايسوف بايو «25» وسيمون أدينجرا «37» وايمانويل أجبادو «77» وعمر دياكيتي «93».

ورفعت زامبيا رصيدها الى 13 نقطة أمام كوت ديفوار 12 نقطة، وسيراليون ثالثة 5 نقاط، وتشاد أخيرة بثلاث نقاط.

وفي آخر لقاء في التصفيات، تغلبت السنغال في مباراة هامشية على ضيفتها بوروندي 2-0 في مدينة ديامنياديو ضمن المجموعة الثانية عشرة، وسجل الهدفين مهاجم حبيب ديارا «35 و51».

ورفعت السنغال رصيدها إلى 16 نقطة أمام بوركينا فاسو الثانية بعشر نقاط، وبوروندي ثالثة بأربع، ومالاوي رابعة بأربع أيضاً.