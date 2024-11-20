الكويت والأردن.. «التعادل الخاسر»

الكويت (د ب أ)



فرض منتخب الكويت التعادل بنتيجة 1-1 على المنتخب الأردني في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة بالمجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم. لم يحافظ منتخب الأردن وصيف كأس أمم آسيا الأخيرة على تقدمه بهدف يزن النعيمات في الدقيقة 21 بتسديدة رائعة سكنت الزاوية اليسرى.

وأدرك منتخب الكويت التعادل بهدف محمد دحام من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 68.

ورفع منتخب الكويت رصيده إلى أربع نقاط من أربعة تعادلات، ليتقدم للمركز الخامس، تاركاً المنتخب الفلسطيني في ذيل الترتيب بثلاث نقاط، بعد تعادله السلبي مع كوريا الجنوبية. أما المنتخب الأردني فقد تراجع للمركز الثالث برصيد تسع نقاط.

ويحل منتخب الكويت ضيفاً على العراق في الجولة السابعة يوم 20 مارس 2025، بينما يلعب منتخب الأردن ضد ضيفه الفلسطيني.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم، وبطاقة إلى الملحق العالمي.