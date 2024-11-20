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الرياضة

انقضاء دعوى حبس لاعب الأهلي

انقضاء دعوى حبس لاعب الأهلي
20 نوفمبر 2024 18:47

 
القاهرة (د ب أ)

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قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد المصرية، بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية ضد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في واقعة التعدي على فرد أمن بأحد مراكز التسوق بالتصالح، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر، بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد. وقدم محامي فرد الأمن إقراراً بالتصالح والتنازل عن الدعوى المدنية والجنائية، فيما يخص تهمة التعدي بالضرب على موكله.
وحضر إمام عاشور نظر المعارضة الاستئنافية التي تقدم بها محاميه من مقر المحكمة حسب ما تنص عليه القوانين، وأنهت المحكمة أزمة إمام عاشور الذي كان معرضاً للحبس لمدة 6 أشهر. 

 

مصر
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