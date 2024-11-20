«اليويفا» يمنح رومانيا 3 نقاط



بوخارست (رويترز)



قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، إنه قرر فوز رومانيا 3-صفر على كوسوفو، بعد انسحاب الأخيرة من مباراة أقيمت في بوخارست، ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وتوقفت مباراة بين رومانيا متصدرة المجموعة الثانية بالمستوى الثالث وكوسوفو ثانية الترتيب في الوقت بدل الضائع يوم الجمعة، بعدما غادر لاعبو كوسوفو أرض الملعب عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، بعدما سمعوا هتافات مؤيدة لصربيا، وهو ما تم نفيه من رومانيا.

وتم تغريم الاتحاد الروماني للعبة 128 ألف يورو «135 ألف دولار»، بعد عدة اتهامات منها سلوك تمييزي وسلوك غير لائق من قبل الفريق.

وستخوض رومانيا مباراتها المقبلة على ملعبها دون حضور جماهيري، بسبب سلوك عنصري وتمييزي من قبل جماهيرها.

وتم تغريم اتحاد كوسوفو للعبة 6 آلاف يورو بسبب سلوك غير لائق ارتكبه فريق.