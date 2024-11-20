توتنهام يستأنف ضد مدة إيقاف بنتانكور



لندن (رويترز)

قال نادي توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إنه سيستأنف ضد مدة إيقاف رودريجو بنتانكور، بعد تعليق عنصري صدر منه ضد زميله في الفريق سون هيونج-مين، وتسبب في إيقاف لاعب أوروجواي لسبع مباريات.

ونفى بنتانكور الاتهام، لكن لجنة مستقلة أقرته وفرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الإيقاف وغرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني (126660 دولاراً) على اللاعب البالغ 27 عاماً.

وقال النادي في بيان «بينما نقبل الحكم بإدانة رودريجو من قبل لجنة تنظيمية مستقلة، فإننا نعتقد أن العقوبة المترتبة مشددة، وسيظل رودريجو موقوفاً عن المشاركة في المسابقات المحلية أثناء النظر في الاستئناف».

وفي يونيو الماضي وخلال برنامج «بور لا كاميسيتا» التلفزيوني في أوروجواي، طلب المذيع رافا كوتيلو من بنتانكور قميص أحد لاعبي توتنهام، ليرد قائلاً «قميص سوني؟»، مضيفاً «قد يكون قميص ابن عم سون أيضاً لأنهم جميعا متشابهون».