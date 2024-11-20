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الرياضة

«عربي الدراجات» يرفع عدد أعضائه إلى 20 اتحاداً

«عربي الدراجات» يرفع عدد أعضائه إلى 20 اتحاداً
20 نوفمبر 2024 21:51

 
أبوظبي (وام)

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أعلن الاتحاد العربي للدراجات رفع عدد أعضائه إلى 20 اتحاداً، بعد الموافقة على انضمام الاتحاد الصومالي، فيما أقر ميزانية العام المقبل 2025.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادي للاتحاد الذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، وحضور أريج القحطاني، الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وأعضاء الاتحاد.
وتم خلال الاجتماع الإعلان عن إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة، باللغتين العربية والإنجليزية، لمواكبة التطورات التقنية، وتوفير أفضل الممارسات للدول الأعضاء.
وأكد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي ضرورة الاهتمام بفئة الشباب، وتطوير قدراتهم والارتقاء بمهاراتهم، لرفع مستوى التنافسية العربية على الساحة الدولية، وتحقيق الإنجازات في البطولات كافة.

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