منطقة مستقرة

مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، في أبوظبي، تشدد على أهمية منع اتساع الصراع الذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتؤكد ضرورة انتقال المنطقة من الصراعات والحروب إلى السلام والازدهار، عبر إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين».

الإمارات والأردن حريصان على التعاون والعمل المشترك في المجالات التنموية، كما يعمل البلدان على التشاور حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، من أجل تكثيف الجهود للتوصل لوقف إطلاق نار فوري وعاجل في غزة ولبنان، ورفع العراقيل من أمام الجهود الإنسانية للسماح بإدخال المساعدات، إلى جانب حماية المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني.

الإمارات والأردن ينطلقان من نهج ثابت في دعم أسس السلام والتعايش، ويعملان على توثيق عرى التعاون والتكاتف، من خلال رؤية مشتركة تنشد التنمية والازدهار المستدامين في البلدين والمنطقة، وتعزز عوامل الأمن والاستقرار، وتحقق تطلعات الشعوب إلى مستقبل أكثر نماء وتقدماً، كما تتصدى للتحديات الإنسانية العالمية، عبر دعم فرص الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية.