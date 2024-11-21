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الرياضة

عائدات سباق زايد الخيري لدعم الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد

عائدات سباق زايد الخيري لدعم الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد
21 نوفمبر 2024 12:02

 
أبوظبي (الاتحاد)

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برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، يقام سباق زايد الخيري يوم السبت، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ويعد ركيزة أساسية في تعزيز المشهد الرياضي بالإمارة والدولة.
ويواصل السباق تنظيم ودعم الفعاليات الرياضية والخيرية التي تلامس قلوب الجميع، وتترك أثراً إيجابياً في المجتمع. كما تسهم هذه الجهود في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة رياضية عالمية، بينما تحافظ على مكانتها الرائدة في دعم المبادرات التي تروج للرياضة بوصفها وسيلة لتحفيز التضامن المجتمعي، ونشر قيم الخير والتعاون بين مختلف الفئات.
ويُشجع سباق زايد الخيري جميع الرياضيين، سواء من المحترفين أم الهواة، على المشاركة في هذا الحدث الرياضي المتميز تحت شعار «نجري للعون»، وتم إعداد مسارات مختلفة تتناسب مع جميع المستويات، بما في ذلك مسار لمسافة 3 كم للعائلات، ومسار لمسافة 5 كم للرياضيين المتوسطين، ومسار متقدم لمسافة 10 كم للمتمرسين والمحترفين.
وتُخصص التبرعات للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، وهي منظمة غير حكومية «غير ربحية»، تهدف إلى تمكين الأشخاص المتعايشين مع التصلب المتعدد من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، من خلال التوعية، والدعم ودفع الجهود العالمية المتقدمة لإيجاد علاج للتصلب المتعدد.
وقال الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري: «فخورون للغاية بأن سباق زايد الخيري كان ولا يزال قوة للخير منذ انطلاقته عام 2001، تكريماً لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».
وأضاف: «لدينا الآن سباقات زايد الخيرية الراسخة في أبوظبي ونيويورك ومصر، والتي تجذب عدداً متزايداً من المشاركين المستوحين من رسالته النبيلة، مع خطط للتوسع قريباً إلى العديد من الدول الأخرى، كما هو الحال دائماً، ونرحب بالمشاركين من جميع الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية كافة، ونتطلع إلى انضمام المزيد منهم في يوم السباق، لتشجيع عائلاتهم وأصدقائهم من المتسابقين حتى خط النهاية. وأضاف، «يسعدني أيضاً أن عائدات هذا الحدث تذهب بالكامل لمصلحة الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، لتمكين المتعايشين مع التصلب المتعدد من حياة طبيعية عبر التوعية، الدعم، والسعي لإيجاد علاج».
يجب على المشاركين إتمام عملية التسجيل في موعد أقصاه اليوم اليوم، ويتم توفير مواقف السيارات والنقل بالحافلات في واحة الكرامة من الساعة 4:00 إلى 5:30 صباحاً، وفي مدينة زايد الرياضية من الساعة 4:00 إلى 6:30 صباحاً، وتغلق الطرق في الساعة 6:00 صباحاً، ويبدأ الحدث الأول، ضمن الفئات المشاركة في الساعة 7:00 صباحاً، وينصح المشاركون بالوصول قبل ساعتين على الأقل.

الإمارات
سباق زايد الخيري
مجلس أبوظبي الرياضي
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