«نجم الوثبة» يطارد لقب بطولة بني ياس



محمد حسن (دبي)



تتجدد الإثارة بمضمار ميدان مساء الجمعة، عبر حفل سباقه الثاني لهذا الموسم، حيث يشهد أول السباقات المصنفة، أبرزها دبي كريك مايل «قوائم»، وهو الرئيس في الحفل، ويقام في الشوط الخامس، وتحدي الخيول العربية على لقب بني ياس «الفئة الثانية» في مستهل الحفل، وتشارك في الحفل 67، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه 1.8مليون درهم برعاية نخيل.

ويجتذب الشوط الرئيس دبي كريك مايل «قوائم» لمسافة 1600 متر، 9 خيول يبرز منها «الطارق»، بإشراف دوج واىستون، وقيادة باتريك دوبس، و«مشتري»، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين، و«ووك اوف ستارز» بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، بجانب «قريب»، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة سلفستر دي سوزا.

ويفتتح الحفل بسباق الخيول العربية الأصيلة، مع نسخة جديدة من سباق بني ياس للفئة الثانية لمسافة 1400 متر، بمشاركة 12 خيلاً، ويسعى «نجم الوثبة»، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة سلفستر دي سوزا، للحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، ويعزز الجهوري حظوظه بالجواد «ماهر» بقيادة ريان داوسون، لكن المنافسة تحتدم بوجود «كايل دي فاوست»، بإشراف عادل مشاحي، وقيادة ساندروا بايفا، و«مثابر»، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، بجانب النجم «انليشد»، بإشراف جابر البيطار، وقيادة ريتشارد مولن.

ويتوقع أن يشهد سباق ثندر سنو هانديكاب الذي يقام على مسافة 1900 متر في الشوط السادس منافسة قوية، من خلال نخبة الخيول المشاركة التي يتقدمها «ليونس ماني»، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة سام هيتشكوت، و«النفير»، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، بجانب «شامخ»، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين.

ويسعى الجواد «تولماونت» بإشراف سالم بن غدير لمواصلة الانتصارات في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، لكن تحقيق تلك الطموحات، ربما لن يكون سهلاً، في ظل وجود نخبة من 15 خيلاً مشاركاً، يبرز منها «جميرا باي»، بإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، ورفيقه في الإسطبل «ميادين»، بقيادة سام هيتشكوت.

وخصص الشوط الرابع سباق «زايد وراشد» لمسافة 1600 متر «شروط»، لخيول الثلاث سنوات، بمشاركة 7 خيول، يبرز منها ثنائي المدرب مايكل كوستا «قاصد»، و«قبول»، بجانب القوي «كيلر كولكت»، بإشراف بوبات سيمار.

ويتضمن الحفل سباقين لخيول السنتين المبتدئة، الأول في الشوط الثاني، وخُصص للأمهار لمسافة 1200 متر، بمشاركة 7 خيول تشارك للمرة الأولى، يبرز منها «فيفيدو»، و«أفريكان كاندي»، و«ملهوف».

ويقام ثاني سباقات المبتدئة في الختام لمسافة 1400 متر، ويستقطب 6 من المهرات في أول مشاركة لها، تتقدمها «أريجاتو جوزايماسو»، بجانب «فلاما صنشاين»، و«روبي هاملتون».