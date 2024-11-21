ألمانيا تريد تمديد عقد ناجلسمان



برلين (د ب أ)



ذكر تقرير إعلامي أن الاتحاد الألماني لكرة القدم يرغب في تمديد عقد يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني حتى 2028.

وذكر تقرير نشرته صحيفة «بيلد» أن ناجلسمان تولى تدريب المنتخب الأول خلفاً لهانزي فليك في سبتمبر 2023 ويمتد تعاقده حتى كأس العالم 2026، ولكن الاتحاد الألماني بدأ مفاوضات أولية مع المدرب لاحتمال تمديد تعاقده لمدة عامين. وأضاف التقرير أن ناجلسمان مهتم بالحفاظ على وظيفته، وقيادة المنتخب الألماني في يورو 2028 التي تقام في إنجلترا وأسكتلندا وإيرلندا.

وخلال هذا العام، بوجه خاص، قدم المنتخب الألماني عروضاً جيدة تحت قيادة ناجلسمان.

وحقق الفريق نتائج إيجابية، وحقق 10 انتصارات، وتعادل في أربع مواجهات، وخسر مباراة واحدة، وسجل 35 هدفاً، وتلقت شباكه عشرة أهداف.

وكانت الخسارة الوحيدة التي تلقاها المنتخب الألماني هذا العام، في الوقت الإضافي من مباراة دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا (يورو 2024) أمام المنتخب الإسباني، الذي توج باللقب.