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الرياضة

ريس جيمس.. إصابة جديدة!

ريس جيمس.. إصابة جديدة!
21 نوفمبر 2024 18:20

 
لندن (أ ف ب)

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تعرض قائد تشيلسي ريس جيمس لإصابة جديدة في عضلات فخذه، وسيغيب عن مباراة السبت المقبل ضد ليستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وكان جيمس عاد إلى الملاعب في أكتوبر، بعد غيابه عن بداية الموسم بسبب الإصابة.
لكن مدرب تشيلسي الإيطالي إنتسو ماريسكا كشف عن أن الظهير الأيمن الدولي البالغ 24 عاماً لن يكون حاضراً في الرحلة إلى ملعب كينج باور ستاديوم نهاية الأسبوع.
ويأمل ماريسكا في عدم ابتعاد لاعبه فترة طويلة عن الملاعب، لكن نظرا لتاريخ جيمس الحديث مع الإصابات، لن يخاطر الإيطالي كثيراً «آمل في أن تكون قصيرة، شعر بشيء، عليه الابتعاد وثم سنرى، هي العضلة الفخذية، مشكلة عضلية».
وعاني جيمس للتعافي من الإصابات في آخر موسمين، لكن ماريسكا واثق من تخطيه هذه المحنة «بالطبع، لكن في الوقت الحالي لا يحصل ذلك».
وانسحب كول بالمر وليفي كولويل من تشكيلة منتخب إنجلترا في الوقفة الدولية لعدم الجاهزية، كما يحوم الشك حول مشاركة البلجيكي روميو لافيا، الفرنسيَين مالو جوستو وويسلي فوفانا وجايدون سانشو.
وانتقد قائد المنتخب هاري كين تسعة لاعبين فضلوا الغياب عن المباريات الدولية الأخيرة، مصراً أن تمثيل «الأسود الثلاثة» يجب أن يأتي قبل كل شيء.
وسرت تكهنات بأن المدربين أقنعوا لاعبيهم الدوليين بالابتعاد تجنبا للإصابات، في فترة مزدحمة من الموسم.
وعما إذا كان على تواصل مع معسكر المنتخب حيال انسحاب بالمر وكولويل، قال ماريسكا «بصراحة، واجهنا أرسنال وغبت لمدة أسبوع».
وسيخوض ماريسكا أول رحلة إلى أرض ليستر منذ قيادته «الذئاب» للعودة إلى دوري النخبة الموسم الماضي، قبل حلوله بدلاً من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو «المقال» من ملعب ستامفورد بريدج.

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