زوارق الإمارات تخوض «سباق الشرقية»



دبي (الاتحاد)



ينطلق الجمعة السباق الأول لمنافسات جائزة الشرقية الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات» الجولة الرابعة وقبل الختامية من بطولة العالم 2024 التي تستضيفها مدينة الخبر بالسعودية.

يشارك في الحدث العالمي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى 10 زوارق عالمية على متنها 20 متسابقاً يتقدمهم 4 زوارق من الإمارات هم فريق «فيكتوري 7» بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي، وفريق «فاز مارين 3» بقيادة عارف الزفين وجوستانتين اوستينوف، و«الفجيرة 96» بقيادة الثنائي الشقيقين روساريو وجيوسابي دي كولا، وفريق «الشارقة 9» بقيادة ميخائيل كيتاشييف وديمتري فانديشيف.

ويتنافس أبطال الإمارات مع باقي المنافسين على ألقاب السباقين، الأول الذي يقام الجمعة، والثاني السبت، لحصد النقاط ومواصلة المسيرة إلى الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم التي تستضيفها دبي من 13 إلى 15 ديسمبر المقبل.

يسبق انطلاقة السباق إجراء التجارب الرسمية في الفترة الصباحية ثم سباق تصفيات أفضل توقيت لتحديد المنطلقين في السباق الأول.

ويتصدر الترتيب العام قبل سباق الغد زورق «سويكات 2» برصيد 192 نقطة، ويحل زورق «الفجيرة 96» في المركز الثاني برصيد 155 نقطة، ثم «فيكتوري 7» ثالثا برصيد 137 نقطة.