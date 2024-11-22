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الرياضة

إنريكي يطالب سان جيرمان بـ «الإيقاع المعتاد»

إنريكي يطالب سان جيرمان بـ «الإيقاع المعتاد»
22 نوفمبر 2024 11:00

 
باريس (د ب أ)

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طالب لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، لاعبيه بضرورة العودة للإيقاع الطبيعي في أسرع وقت، قبل مواجهة تولوز الجمعة.
ويلتقي سان جيرمان مع ضيفه تولوز، ضمن منافسات المرحلة الـ12 لبطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، حيث يسعى فريق العاصمة الفرنسية لتعزيز موقعه في صدارة ترتيب المسابقة، والحصول على دفعة معنوية، قبل لقائه المرتقب مع مضيفه بايرن ميونيخ الألماني، يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي حالياً برصيد 29 نقطة من 11 لقاء، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه موناكو، فيما يحتل تولوز المركز العاشر برصيد 15 نقطة. وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي، للحديث عن المباراة التي تأتي عقب انتهاء «روزنامة» المباريات الدولية الأخيرة: «نحن بحاجة للعودة إلى الإيقاع الطبيعي في أسرع وقت ممكن، حتى نتمكن من التعامل مع المباريات المقبلة».
وتحدث المدرب الفرنسي عن فريق تولوز، حيث قال «لقد جاءوا وفازوا هنا في حديقة الأمراء الموسم الماضي، لذا يتعين علينا أن نكون مستعدين، ونرى مدى لياقة كل لاعب من لاعبينا».
وأضاف إنريكي، «المباريات بعد فترة التوقف الدولي تكون دائماً خاصة، يجب أن تأخذ في الاعتبار المباراة التي سنلعبها، والمباريات التي خاضها اللاعبون مع منتخباتهم الوطنية». وتابع، «يتعين علينا أن نأخذ كل ذلك في الاعتبار قبل الاستعداد للمباراة المقبلة، ستكون مواجهة صعبة، إنهم في حالة جيدة، وأدرك أنه يتعين علينا أن نكون على مستوى عالٍ، وإلا سيسببون لنا مشاكل».
وكشف المدرب الإسباني عن حالة لاعبيه قبل اللقاء القادم، حيث قال: «جونزالو راموس في المراحل الأخيرة من تعافيه من الإصابة، لذا لا أعرف بعد متى سيكون متاحاً، إنه بخير، ويتدرب جيداً مع الآخرين، لكنه يحتاج إلى ضبط جلساته قبل عودته للمستطيل الأخضر».
واصل إنريكي تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لسان جيرمان «يمر لوكاس هيرنانديز وبريسنيل كيمبيمبي أيضاً بهذه العملية، عثمان ديمبيلي في حالة جيدة، لقد غاب عن معسكر المنتخب الفرنسي، لكنه في حالة جيدة، ويجب أن يكون متاحاً».
وفي نهاية حديثه، لم يغفل إنريكي الإشادة بالنجم المغربي الدولي أشرف حكيمي، حيث قال: «إنه أحد أفضل اللاعبين في مركزه، إنه احترافي للغاية ويتكيف بشكل مثالي مع فلسفتنا، لكنه لعب أيضاً على مستوى عالٍ للغاية قبل باريس، في إسبانيا وألمانيا، إنه مهم للغاية في غرفة تبديل الملابس، وهو يتطور هنا أيضاً، وفي المنتخب المغربي، احترافيته نموذج لنا جميعاً».

 

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
تولوز
لويس إنريكي
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