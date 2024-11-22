«يد» الشارقة تطارد «ذهب آسيا» أمام الخليج



علي معالي (أبوظبي)



يلتقي الشارقة مع الخليج السعودي، على لقب «النسخة 27» لكأس آسيا للأندية، وينطلق النهائي في الساعة السابعة مساء السبت، بصالة الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتعد المباراة تاريخية لـ «الملك» الذي بلغ النهائي للمرة الأولى في مسيرته، بعد فوزه على كاظمة الكويتي 28-27، في مباراة «مربع الذهب» التي امتدت إلى وقت إضافي.

فاجأ الشارقة الجميع بمستوى رائع، بعد أن نجح في التأهل إلى ربع النهائي، باحتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى، وحقق بعدها فوزاً مثيراً على مس كرمان الإيراني في دور الثمانية، وأيضاً التفوق على كاظمة في نصف النهائي، ليحجز مقعده على منصة التتويج في نهائي البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه، وسبق للشارقة أن حقق «برونزية آسيا» مرتين، والآن يقترب من «الذهب».

وجاء صعود الخليج على حساب الدحيل القطري 23-21، ليواصل مشواره بنجاح، ويعبر إلى النهائي دون خسارة، ويقترب خطوة جديدة من الاحتفاظ باللقب.

يخطط المصري محمد كشك مدرب الشارقة لخطف اللقب، وإسعاد الجماهير الإماراتية، والتربع على قمة يد «القارة الصفراء»، معتمداً على مجموعة من اللاعبين والمواهب المختلفة التي أكدت جدارتها.

وعبر كشك عن سعادته بما يقدمه فريقه، وقال: «هذا الجيل لعب سنوات طويلة معاً، وحان وقت جني ثمار العمل الطويل الذي قاموا به، وطوينا صفحة الانتصارات الأخيرة، ونفكر في المنافس الصعب «حامل اللقب»، وعلينا تجهيز أنفسنا بمنتهى القوة لنهائي مثير، ومثل هذه المباريات تُلعب على أدق التفاصيل، والفريق الأكثر تنظيماً سيتوج باللقب، وهو ما أتمناه لفريقي».

وقال إبراهيم القرص لاعب الشارقة: «منذ البداية كنا عازمين على الوصول بعيداً في البطولة، وأخذناها خطوة بخطوة، وحالفنا التوفيق في الوصول إلى النهائي، في ظل الروح العالية المسيطرة على أبناء «الملك»، والحظوظ متساوية مع الخليج، وعلينا أن نقدم كل ما لدينا لحصد اللقب الأول في تاريخ «الملك» الشرقاوي».