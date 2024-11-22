أبوظبي تستضيف بطولة «المجموعة السابعة» للقدرة والتحمل

الشارقة (وام)



أعلنت اللجنة المنظمة في المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، تشكيل اللجان المنظمة لبطولة سباق القدرة والتحمل للفرق والفردي 3 و4 يناير 2025 في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي.

وتشهد البطولة مشاركة فرسان من 18 دولة بدول المجموعة الإقليمية السابعة، وتقام لمدة 3 مواسم في الإمارات، كما يمكن لأي دولة من الأعضاء في المجموعة السابعة استضافة البطولة سنوياً.

وأكد سلطان اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، رئيس لجنة قفز الحواجز في الاتحاد، أن الاتحاد الدولي للفروسية اعتمد رسمياً البطولة ضمن أجندته السنوية.

وأوضح أن البطولة ستشهد حضوراً رسمياً من مسؤولي الاتحاد الدولي للفروسية، وأنها ستحمل طابعاً تنافسياً كبيراً بالنظر إلى التطور الكبير الذي تشهده رياضة القدرة والتحمل في دول المجموعة الإقليمية السابعة.