دبي تجمع نجوم العالم في «كأس الأساطير» 30 نوفمبر

دبي (الاتحاد)



تتجه أنظار عشاق كرة القدم من مختلف دول العام لمتابعة مباراة «كأس الأساطير دبي 2024» التي تستضيفها دبي يوم السبت المقبل، وتقام منافساتها، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في استاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي.

ويشارك أساطير كرة القدم العالمين في المباراة المنتظرة التي تجمع نخبة اللاعبين الدوليين، وفي مقدمتهم ديفيد سيلفا، وبول سكولز، وجون تيري، وروبرتو كارلوس، وبول بوجبا الذي يظهر للمرة الأولى في مباراة تنافسية منذ أكثر من عام.

كما يشارك في المباراة ديفيد فيا، ومايكل أوين، ومروان فيلايني، وإدجار ديفيدز، وريبيري، وماتويدي، من بين العديد من اللاعبين الآخرين، بينما يتولى المدرب الأسطوري للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب تدريب أحد الفريقين.

ويتنافس في البطولة فريقان هما فريق كينجز الذي يقوده إدجار ديفيدز، وفريق هيدج آند ساكس الذي يقوده جون تيري، ويضم كل فريق عدداً من نجوم الكرة الذين تألقوا في الدوريات الأوروبية، وستكون المباراة إضافة متميزة لقائمة الفعاليات الرياضية التي تنظم في دبي، ويجمع هذا الحدث بين الإبداع واللعب المثير والروح الرياضية مع الالتزام بالاستدامة، ويقدم الحدث فرصة لا مثيل لها للمشجعين لمشاهدة نجوم كرة القدم وهم يتنافسون من جديد.

وقال جون تيري، نجم تشيلسي: «أطالب جميع المشجعين في دبي بالاستعداد للمباراة الأسطورية، لأنها بمثابة متعة حقيقية لعشاق كرة القدم في الإمارات، مع تشكيلة لا تصدق من اللاعبين.

ومن جانبه، قال أسطورة مانشستر يونايتد سكولز: «أتطلع إلى القدوم إلى دبي 30 نوفمبر للعب مع فريق جون تيري هيدج آند ساكس، وستكون أمسية رائعة، ومتأكد من أن المشجعين يستمتعون برؤية العديد من اللاعبين».

وستكون المباراة أكثر من مجرد عرض رياضي، وتعد احتفالاً يجمع أكبر الأسماء في عالم كرة القدم في مواجهة ملحمية، واحتفالاً بالمجتمع والمسؤولية، حيث يتم التبرع بنسبة 10% من مبيعات التذاكر لمؤسسة الجليلة، لدعم مبادرات الرعاية الصحية والتعليم الحيوية.