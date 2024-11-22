«السيتي» وجوارديولا.. علاقة حب لا تنتهي

مانشستر (رويترز)

أعلن مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تجديد عقد مدربه الإسباني بيب جوارديولا لمدة عامين حتى 2027، ويعني قرار جوارديولا أنه سيقضي أكثر من عقد من الزمان في النادي الذي انضم له في 2016 وقاده إلى ألقاب مهمة عدة منها، لقب الدوري الممتاز ست مرات، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وبهذا يتنفس مشجعو سيتي الصعداء، إذ كانوا يتخوفون من قرب رحيل المدرب الإسباني الذي كان عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال خلدون المبارك، رئيس سيتي في بيان: «مثل كل مشجعي سيتي، يسعدني استمرار رحلة بيب مع مانشستر سيتي، بما يسمح لتفانيه وشغفه وفكره المبدع بمواصلة تحديد ملامح اللعبة، نهمه للتحسن والنجاح لا ينتهي وسيظل المستفيدين المباشرين من هذا، لاعبونا وجهازنا الفني وثقافة نادينا والكرة الإنجليزية بوجه عام».

ورغم أن سيتي يبتعد بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر، فإن جوارديولا متفائل، وقال: «قلت هذا كثيراً من قبل، لكن لدي كل ما قد يتمناه أي مدرب، وأثمّن ذلك غالياً. أتمنى أن نتمكن من إضافة مزيد من الألقاب إلى تلك التي حصدناها بالفعل. سينصب تركيزي على ذلك». وقال المدرب (53 عاماً)، الذي سبق له خوض تجارب ناجحة في برشلونة، وبايرن ميونيخ، في بيان: «يعني مانشستر سيتي الكثير بالنسبة لي. هذا موسمي التاسع هنا، خضنا أوقاتا رائعة معاً، أكن مشاعر خاصة لهذا النادي، لهذا أنا سعيد بالاستمرار لموسمين آخرين».

وتولى المدرب الإسباني مسؤولية سيتي الفريق في 2016 وقاده لحصد 18 لقباً، لكن مستوى الفريق تراجع بعض الشيء هذا الموسم، إذ خسر آخر أربع مباريات في أطول مسيرة خسائر متتالية منذ تولي جوارديولا المسؤولية، وأضاف، «شعرت أنه لا يمكنني الرحيل الآن، هذا الأمر ببساطة. أعتقد أننا نستحق بعد أربع هزائم متتالية فرصة للعود،ة وقلب الأمور لمصلحتنا.أعتقد أننا نستحق أن نكون هنا، لست مغروراً لأقول ذلك لكنها الحقيقة، استمتع بالوجود هنا. أحب أن أكون مدرباً لهذا النادي».