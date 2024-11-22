«الشاهين» يدخل سباق أبوظبي بـ «فارق 7 أطوال»!

عصام السيد (أبوظبي)



ينظم مضمار نادي أبوظبي للفروسية يوم السبت حفل سباقه الخامس في الموسم الجديد، الذي يتألف من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتبلغ الجوائز المالية 466 ألف درهم، بمشاركة 79 خيلاً، ويعد الجواد غير المهزوم «أتش أم الشاهين» أبرز الخيول حظاً في الفوز في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط «شروط».

وتمكن «الشاهين» البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «المرتجز» من تحقيق أربعة انتصارات من إجمالي 4 مشاركات على الأرضية العشبية بمضمار أبوظبي، وكان قد تمكن من الفوز بالسباق التجريبي بمضمار ميدان الرملي بفارق أكثر من 7 أطوال، ويبلغ تصنيفه 119 رطلاً.

وينطلق الشوط الأول في الساعة السادسة مساءً لمسافة 1400 متر، بمشاركة 14 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ»، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 66 ألف درهم، وتشارك في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، البالغة جوائزه 66 ألف درهم، 8 خيول عربية أصيلة في سن الثلاث سنوات.

ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، البالغة جوائزه 66 ألف درهم، 14 من الخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق، وفي الشوط الرابع للتكافؤ لمسافة 2200 متر، البالغة جوائزه 70 ألف درهم، يتنافس في السباق 12 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق.

وخصص الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق (التي لم يسبق لها الفوز)، وتتنافس خلاله 9 خيول على الجوائز المالية البالغة 66 ألف درهم، وتختتم الأمسية بسباق خيول مهجنة أصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» لمسافة 2400 متر البالغة جوائزه 66 ألف درهم، تتنافس خلاله 14 خيلاً في سن ثلاث سنوات فما فوق.

الترشيحات

1 مثاقيل، الشموس، متحدي

2 زفير، البتار، نيفر مور الموي

3 روعة الريف، رسام، سوداني

4 السليط، دستور، الصميم

5 الشاهين، أفريكا دو مونلو، زيد

6 كفاف، دسيديوس، أساسي

7 تبديل، توهوكو، المختار