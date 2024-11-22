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الرياضة

القبض على شخص يهدد لاعب الزمالك

القبض على شخص يهدد لاعب الزمالك
22 نوفمبر 2024 17:39

 
القاهرة (د ب أ)

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أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على شخص روج لفيديو له عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو يهدد أحد لاعبي كرة القدم المصريين، حال تركه ناديه والانتقال لفريق منافس.
وذكرت وزارة الداخلية المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد أحد لاعبي كرة القدم بأحد الأندية المصرية، حال تركه ناديه وانتقاله لناد آخر».
وأضافت: «بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية)، وأقر بقيامه ببث المقطع المشار إليه على سبيل المزاح وبغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية والتربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية». وانتشر مقطع فيديو بصورة كبيرة خلال الساعات الماضية لشخص يتناول قضية تأخر تجديد تعاقد أحمد مصطفي زيزو مع نادي الزمالك المصري، ولكن وزارة الداخلية لم تشر إلى الواقعة بشكل صريح.

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