«ثلاثية النصر» تمنح الصدارة لـ«الشارقة»

علي معالي (الشارقة)



انفرد الشارقة بصدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، بالفوز على النصر 3-0، في «الجولة الثامنة»، ليرفع رصيده إلى «21 نقطة»، فيما يملك النصر «13 نقطة».

سجل الأهداف عثمان كمارا «هدفين» في الدقيقتين 33 و59، وجيليرمي بيرو في الدقيقة 83.

شهدت الدقيقة 33 هدف الأسبقية لـ«الملك»، عندما لعب بيرو عرضية رائعة إلى عثمان كمارا الذي أسكنها شباك «العميد»، حاول النصر التعادل إلا أنه لم ينجح في ذلك، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف.

وفي الدقيقة 50 كاد ناصر النعيمي أن يدرك التعادل لـ«الأزرق»، إلا أن كرته مرت بجوار القائم الأيمن لعادل الحوسني حارس الشارقة، وكان واضحاً أن «العميد» يبحث عن تعديل النتيجة، من خلال هجمة أحمد جشك، إلا أن الحوسني أنقذ الموقف، واستغل الشارقة أخطاء دفاع النصر، وسجل كمارا هدفه الثاني في الدقيقة 59، بكرة أرضية زاحفة.

وعقب مشاركته أهدى كايو لوكاس تمريرة رائعة إلى بيرو وضعها في شباك النصر، في الدقيقة 83، مؤكداً تفوق «الملك» على «العميد».