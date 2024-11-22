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برشلونة يسبق الريال بخطوة في صفقة نجم «البوندسليجا»!

برشلونة يسبق الريال بخطوة في صفقة نجم «البوندسليجا»!
22 نوفمبر 2024 20:02

أنور إبراهيم (القاهرة)

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يتنافس برشلونة وريال مدريد على الفوز بصفقة قلب الدفاع الدولي الألماني جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن، والذي رفض في الصيف الماضي تمديد عقده الذي ينتهي في «صيف 2025»، ما يعني رغبته في الرحيل الصيف القادم مجاناً.
وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية نقلاً عن مصادر صحفية إسبانية أن برشلونة يتقدم خطوة على «الريال» في هذا الملف، لأنه بدأ المفاوضات بالفعل مع اللاعب.
ورغم أن برشلونة يولي ثقة كبيرة في قلبي الدفاع الحاليين باو كوبارسي وإينيجو مارتينيز، اللذين يلعبان دوراً مهماً في تنفيذ خطة «مصيدة التسلل» من منتصف الملعب، التي ينتهجها الألماني هانسي فليك المدير الفني منذ بداية الموسم ، إلا أن «البارسا» لا يزال يرغب في تدعيم قلب دفاعه، في ظل استمرار إصابة الأوروجوياني رونالد أراوخو، وتكرار إصابة الدانمركي أندرياس كريستينسن، البديلين «السوبر» في هذا المركز.
ويُعتبر جوناثان تاه من الأعمدة الرئيسية في تشكيلة الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن في الدوري الألماني «البوندسليجا»، كما أنه أصبح لاعباً لا غنى عنه في منتخب «المانشافت» الألماني.
وذكرت مصادر صحفية ألمانية أن تاه رفض بالفعل تجديد عقده مع ليفركوزن، وإنه يتطلع لخوض تجربة جديدة في مكان آخر.
وفي المقابل، يعاني ريال مدريد من عجز شديد في مركز قلب الدفاع منذ إصابة الإسباني داني كارباخال، ومن بعده البرازيلي إيدر ميليتاو، مع استمرار إصابة النمساوي ديفيد ألابا، فضلاً عن رحيل ناتشو فيرنانديز في الصيف الماضي. ولم يعد هناك إلا الألماني أنطونيو روديجير، والإسباني خيسوس فاليخو الذي أخرجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني من حساباته تماماً.
ولهذا يرغب أنشيلوتي في التعاقد مع قلب دفاع «سوبر» في يناير القادم، ويأتي جوناثان تاه على رأس قائمة المرشحين لشغل هذا المركز في «السانتياجو برنابيو».

الدوري الإسباني
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برشلونة
ريال مدريد
باير ليفركوزن
تشابي ألونسو
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