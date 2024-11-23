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الرياضة

أمير عبدو ضحية فشل موريتانيا

أمير عبدو ضحية فشل موريتانيا
23 نوفمبر 2024 11:57

 
نواكشوط (د ب أ)

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قرر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، إقالة المدير الفني للمنتخب، أمير عبدو، والذي يحمل جنسية جزر القمر وفرنسا. وجاء القرار في أعقاب فشل الفريق في بلوغ نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب، حيث احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته.
وحل منتخب موريتانيا في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة خلف بوتسوانا صاحب المركز الثاني، والذي تأهل للنهائيات رفقة منتخب مصر متصدر المجموعة.
من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الموريتاني تعيين المدرب أرتيز لوبيز جاراي مديراً فنياً لمنتخب المحليين، استعداداً لتصفيات كأس أمم أفريقيا للمحليين.

كأس أمم أفريقيا
موريتانيا
فرنسا
جزر القمر
بوتسوانا
مصر
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