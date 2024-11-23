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راسل مارتين: ساوثهامبتون قادر على إزعاج ليفربول

راسل مارتين: ساوثهامبتون قادر على إزعاج ليفربول
23 نوفمبر 2024 18:22

 
لندن (د ب أ)

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يعتقد راسل مارتين، المدير الفني لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه، الذي يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب، لديه الفرصة لإزعاج فريق ليفربول.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن فريق ليفربول، بقيادة مدربه أرني سلوت، فاز بتسع مباريات من أول 11 مباراة بالدوري وسجل 21 هدفاً، وتلقت شباكه ستة أهداف فقط، بينما حقق ساوثهامبتون انتصاراً واحداً وتعادل، وسجل سبعة أهداف وتلقى 21 هدفاً.
كما خسر ساوثهامبتون في عشر مباريات من أصل 12 مواجهة جمعته بليفربول، ولكن مارتين يظل يمتلك الثقة.
وقال: «أعتقد أن لدينا طرقاً حقيقية إذا التزمنا بخطة اللعب وحافظنا على شجاعتنا وقدراتنا الهجومية، من ثم ستكون لدينا فرصة أمام أي فريق».
وأضاف: «يجب أن نستعد بأفضل طريقة ممكنة، وإيجاد طريقة لإيقاف المنافس وفرض طريقة لعبنا بقدر المستطاع».
وقال: «بدأنا بمراجعة أدائنا الخاص على مدار الأشهر الماضية وعدد المباريات»، ويبدأ الأمر دائماً بنا، وبعدها، بالطبع ننظر للمنافس وشاهدنا بعض الأشياء التي يمكن أن نحاول القيام بها والاستفادة منها».
وأضاف: «نحتاج لفهم مصادر الخطورة، التي يمتلكون الكثير منها، يجب أن نستعد لهذه المباراة بنفس الطريقة التي نستعد بها لكل مباراة».
واضطر ساوثهامبتون للانتظار حتى الثاني من نوفمبر لتحقيق انتصاره الأول بالدوري وكان على حساب إيفرتون.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ساوثهامبتون
ليفربول
أرني سلوت
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