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أنشيلوتي: من البشع التكهن بشأن الصحة العقلية لمبابي!

أنشيلوتي: من البشع التكهن بشأن الصحة العقلية لمبابي!
23 نوفمبر 2024 18:36

 
ملقة (أ ف ب)

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قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم إنه «من البشع» التكهن بشأن الصحة العقلية للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي المنتقل إلى صفوف النادي الملكي هذا الموسم.
وسجل مبابي (25 عاماً) هدفاً يتيماً فقط في آخر سبع مباريات خاضها مع ريال في جميع المسابقات، على وقع نزاع مالي مع ناديه السابق باريس سان جيرمان وارتباط اسمه بتحقيق في قضية لا أخلاقية في السويد، وهو ما نفاه النجم الفرنسي.
وعندما سُئل أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي عما إذا كان مهاجم المنتخب الفرنسي يعاني من الضغوطات، قال «يا له من سؤال، ليس لديّ انطباع بأنه يعاني من أي مشكلات من ناحية الصحة العقلية».
وتابع «أراه سعيداً بالتواجد هنا، إذا كان كذلك، فهو لا يظهر ذلك، لكنني أعتقد أن التكهن بمشكلات من هذا النوع أمر بشع بعض الشيء».
وكان مدرب فرنسا ديدييه ديشامب استبعد قائد «الديوك» السابق عن التشكيلة لمباريات دوري الأمم الأوروبية خلال النافذتين الأخيرتين في شهرين، فغاب عن 4 مباريات.
وعلل ديشامب قرار عدم استدعاء مبابي لمواجهتي إسرائيل (0-0) وإيطاليا (3-1) الأخيرتين، قائلاً «كان الأمر أفضل بهذه الطريقة».
من ناحيته، أكد أنشيلوتي أنه واثق من أن مبابي سيجد طريقه إلى الشباك خارج أرضه أمام ليجانيس المتواضع ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة الأحد.
وأضاف مدرب ميلان وبايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي السابق «هناك دائماً لحظات سيئة، لقد مرّ بها جميع المهاجمين الكبار، لكنه متحفز وسعيد، وهذا كل ما أستطيع رؤيته».
وختم قائلاً «أنا مقتنع أنه سيلعب مباراة رائعة (أمام ليجانيس) وأن كل هذا سينتهي، يتمتع بصفات غير عادية، إنها مجرد مسألة وقت».

الدوري الإسباني
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ريال مدريد
باريس سان جيرمان
كارلو أنشيلوتي
كيليان مبابي
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