شراكة مزدهرة

مباحثات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في أبوظبي، تبني على إنجازات كبيرة حققتها الدولتان خلال السنوات الماضية في جميع المجالات في سياق الشراكة الاقتصادية الشاملة، كما تحفز مسارات التعاون والعمل المشترك خلال الفترة المقبلة للوصول بحجم التجارة غير النفطية بينهما إلى 10 مليارات دولار، كهدف لهذه الشراكة المزدهرة.

المباحثات عبَّرت عن رؤية مشتركة تجاه مستقبل أكثر تنمية وازدهاراً للشعبين الصديقين، وللشعوب كافة، خاصة أن الدولتين تؤمنان بأهمية مواجهة التحديات العالمية المشتركة عبر نهج العمل الجماعي، والدعوة إلى اللجوء للحوار والطرق السلمية لحل الصراعات والأزمات، وترسيخ عوامل الاستقرار الذي يعتبر متطلباً أساساً لنشر التنمية وتحقيق الازدهار للجميع.

تعاون إماراتي إندونيسي مثمر، وتطوير لمستوى هذا التعاون في مشروعات مشتركة بمجال الاستثمار، والطاقة المتجددة، والاستدامة والعمل المناخي، والذكاء الاصطناعي، والتعليم والصحة والأمن الغذائي، وغيرها، يتجسد عبر العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أعلنتها الدولتان لدعم جهود استكشاف فرص للتعاون في الكثير من قطاعات المستقبل، وبما يؤكد أن العلاقات الإماراتية الإندونيسية، نموذج للتطور والنماء على الدوام.