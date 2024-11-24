برشلونة «مخيب للآمال» في غياب يامال!



معتز الشامي (أبوظبي)



يؤثر غياب لامين يامال بالسلب على أداء برشلونة في الدوري الإسباني، وآخرها التعادل المُخيب للآمال أمام سيلتا فيجو 2-2، ضمن «الجولة 14» من «الليجا».

أصيب يامال في الكاحل، مما أدى إلى غيابه عن برشلونة أمام ريال سوسيداد وسيلتا فيجو في «الجولة 13» و«الجولة 14» وتأثر هجوم «البارسا» من دون النجم الصاعد، وهو ما وضح في المباراتين.

وفشل برشلونة في الانتصار خلال آخر جولتين بـ «الليجا»، حيث خسر أمام ريال سوسيداد 0-1، وتعادل مع سيلتا فيجو 2-2 في غياب يامال، ليفقد 5 نقاط في صراع الصدارة مع الغريم التقليدي ريال مدريد.

ومع وجود يامال في تشكيل برشلونة، فاز الفريق الكتالوني بـ 11 مباراة من أصل 12 بـ «الليجا»، وخسر مرة واحدة، حاصداً لـ «البارسا» 33 نقطة، وسجل 5 أهداف وصنع 7 أهداف.

وبعد فقدان 5 نقاط في صراع المقدمة بالدوري الإسباني، منح برشلونة غريمه الريال فرصه تقليص الفارق معه إلى نقطة حال فوز الملكي اليوم أمام ليجانيس والمباراة المؤجلة له بالمسابقة.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني، برصيد 34 نقطة ومن خلفه أتلتيكو مدريد «29 نقطة»، والريال «27 نقطة».