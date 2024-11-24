«فادية الوثبة» تُتوِّج بكأس منصور بن زايد في «مضمار الشارقة»



محمد حسن (الشارقة)



تُوِّجت الفرس «فادية الوثبة» لـ «ياس للسباقات»، بكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي أُقيم مساء اليوم، ضمن الحفل الثالث لمضمار الشارقة لونجين الذي اشتمل على 6 أشواط، وقادت «فادية الوثبة» ثنائية لخيول «ياس للسباقات» في الحفل الذي شهد أيضاً ثنائية لخيول الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم.

وتمكنت «فادية الوثبة»، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة عبد العزيز البلوشي، من انتزاع لقب كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة «الإنتاج المحلي» لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، بعد أداء قوي، متفوقة بفارق 0.8 طول عن الوصيف «أيه إف يبرهن»، بإشراف محمود حسين، وقيادة دانيال تودهوب.

وأكمل «مرهب الوثبة» ثنائية خيول «ياس للسباقات»، عندما انتزع لقب الشوط الخامس المخصص لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، وتفوق ابن «داريا»، بإشراف جان كلود بيكوت، وقيادة أوسكار شافيز، بفارق 7.3 طول عن الوصيف «أيه إف المؤتمن»، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة ألكساندر دي سيلفا.

وافتتح «جاب توكل» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، وقيادة قيس البوسعيدي، الحفل بالفوز بلقب الشوط الأول لمسافة 1000 متر تكافؤ، وخُصص للخيول العربية الأصيلة، متفوقاً بفارق 0.3 طول عن «أوسليت» بإشراف جابر بيطار، وقيادة عبد العزيز البلوشي.

وأكملت خيول الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي ثنائية سريعة، بعد فوز «جاب مبروكة»، بقيادة رويستون فرينش بلقب الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 1200 متر، وتفوقت البطلة بفارق 9.2 طول عن الوصيف «ضامر»، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة سلفستر دي سوزا.

واكتسح «مبادر» لمحمد مصبح المزروعي، بإشراف قيس عبود وقيادة برناردو بينيرو، الشوط الرابع للخيول العربية لمسافة 1700 متر «تكافؤ»، وجاء في المركز الثاني «أي أس ناصر»، بإشراف حمدي الحميدة، وقيادة قيس البوسعيدي.

واختتم «إزعاج» لمحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، الحفل الثالث بفوزه بلقب الشوط السادس، وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة، وتفوق بفارق طول عن «موبوتو»، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي.