نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي، ليبدأ مهامه التشريعية، ويقدم الأفكار والمقترحات التنموية، ويواصل العمل مع الحكومة، وبروح الفريق الواحد، على تمتين مسيرتنا الاتحادية، وتوثيق التلاحم الوطني، والاستمرار في ترسيخ نهج التنمية المستدامة.

المجلس الوطني الاتحادي يعمل على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، واحة للاستقرار، ومنصة للاستثمار والاقتصاد والابتكار، ونموذجاً تنموياً استثنائياً، وتوفير أفضل حياة للشعب الإماراتي، كما يكرس قيم الولاء، والانتماء والتلاحم الوطني، من خلال التفاعل مع قضايا الوطن والمواطن، ويؤكد نهج الدولة الداعي لمساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوف في كل مكان، وإرساء عوامل الأمن والاستقرار.

المجلس الوطني الاتحادي يعبر عن تجربتنا الوحدوية التي أبرزت دور الشباب والمرأة في مناقشة القضايا التي تهم المجتمع والمواطن، واستطاعت على مدى عقود تأمين حياة اجتماعية آمنة ومستقرة للمواطنين وأسرهم، وواصلت النهضة الحضارية والاقتصادية، كما تبنت الاستدامة والتوازن نهجاً في مسيرتها التنموية، بتوجيهات القيادة الرشيدة، وجهود حكومية استثنائية، وعبر تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار.