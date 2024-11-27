«جودو الإمارات» يشارك في «طوكيو جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)



اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي المشاركة في بطولة طوكيو جراند سلام، والتي تأتي في ختام بطولات الاتحاد الدولي عام 2024، وتقام 7 و8 ديسمبر المقبل، في ضيافة الاتحاد الياباني، بجانب معسكر قصير للمنتخب الأول على هامش البطولة، ضمن برنامج الإعداد لمنافسات «باريس جراند سلام»، من 31 يناير إلى 2 فبراير 2025، ويسعى خلالها الاتحاد لحصد المزيد من نقاط التأهل إلي أولمبياد «لوس أنجلوس 2028».

وذكر محمد بن ثعلوب الدرعي، أن معسكر الإعداد والمشاركة في بطولة طوكيو يأتي ضمن اتفاقية التعاون المستمرة بين الاتحاد وجامعة توكاي اليابانية التي امتدت لمدة 10 سنوات، منذ توقيعها بين الطرفين في ديسمبر 2014، ونصت على التعاون المشترك بين اتحاد الجودو والجامعة اليابانية، واستفاد منها الاتحاد في إقامة العديد من معسكرات التدريب في البلدين الصديقين، وإيفاد اللاعبة الدولية ميثاء محمد النيادي للدراسة الجامعية هناك، وتعلم المزيد من فنون اللعبة.

وأضاف، «بعثة المنتخب تغادر إلى اليابان نهاية الأسبوع الحالي، ويرأسها ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، ويشارك الاتحاد في بطولة طوكيو باللاعبة الدولية بشيرات خرودي الفائزة بذهبية وزن تحت 52 كجم، في افتتاح بطولة أبوظبي جراند سلام التي أقيمت مؤخراً على صالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي، واللاعب نار بيان في وزن تحت 66 كجم، والفائز ببرونزية بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى.