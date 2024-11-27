الأربعاء 27 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«جودو الإمارات» يشارك في «طوكيو جراند سلام»

«جودو الإمارات» يشارك في «طوكيو جراند سلام»
27 نوفمبر 2024 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
8 أندية في «النسخة الثانية» من «السوبر الإماراتي القطري»
رئيس الدولة يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى الإمارات


اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي المشاركة في بطولة طوكيو جراند سلام، والتي تأتي في ختام بطولات الاتحاد الدولي عام 2024، وتقام 7 و8 ديسمبر المقبل، في ضيافة الاتحاد الياباني، بجانب معسكر قصير للمنتخب الأول على هامش البطولة، ضمن برنامج الإعداد لمنافسات «باريس جراند سلام»، من 31 يناير إلى 2 فبراير 2025، ويسعى خلالها الاتحاد لحصد المزيد من نقاط التأهل إلي أولمبياد «لوس أنجلوس 2028».
وذكر محمد بن ثعلوب الدرعي، أن معسكر الإعداد والمشاركة في بطولة طوكيو يأتي ضمن اتفاقية التعاون المستمرة بين الاتحاد وجامعة توكاي اليابانية التي امتدت لمدة 10 سنوات، منذ توقيعها بين الطرفين في ديسمبر 2014، ونصت على التعاون المشترك بين اتحاد الجودو والجامعة اليابانية، واستفاد منها الاتحاد في إقامة العديد من معسكرات التدريب في البلدين الصديقين، وإيفاد اللاعبة الدولية ميثاء محمد النيادي للدراسة الجامعية هناك، وتعلم المزيد من فنون اللعبة.
وأضاف، «بعثة المنتخب تغادر إلى اليابان نهاية الأسبوع الحالي، ويرأسها ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، ويشارك الاتحاد في بطولة طوكيو باللاعبة الدولية بشيرات خرودي الفائزة بذهبية وزن تحت 52 كجم، في افتتاح بطولة أبوظبي جراند سلام التي أقيمت مؤخراً على صالة «مبادلة أرينا» في أبوظبي، واللاعب نار بيان في وزن تحت 66 كجم، والفائز ببرونزية بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
اليابان
طوكيو
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تعرف بجهودها في التوعية الإعلامية خلال الكونغرس العالمي للإعلام
علوم الدار
شرطة أبوظبي تعرف بجهودها في التوعية الإعلامية خلال الكونغرس العالمي للإعلام
اليوم 14:07
أرتيتا يشيد بأرسنال «الشجاع»!
الرياضة
أرتيتا يشيد بأرسنال «الشجاع»!
اليوم 14:03
ألفاريز يواصل تسريع وتيرة الأهداف مع أتلتيكو مدريد
الرياضة
ألفاريز يواصل تسريع وتيرة الأهداف مع أتلتيكو مدريد
اليوم 14:00
كلباء.. «الشباك النظيفة» للمرة الرابعة
الرياضة
كلباء.. «الشباك النظيفة» للمرة الرابعة
اليوم 14:00
رئيس الدولة يمنح مساعد رئيس روسيا المعني بالمناخ وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى
علوم الدار
رئيس الدولة يمنح مساعد رئيس روسيا المعني بالمناخ وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى
اليوم 13:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©