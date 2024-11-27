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«نقطة» تفصل الوصل عن «التأهل التاريخي»

«نقطة» تفصل الوصل عن «التأهل التاريخي»
27 نوفمبر 2024 16:00

معتز الشامي (أبوظبي)

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أصبح الوصل على مسافة مباراة لبلوغ إنجاز تاريخي غير مسبوق في مشاركاته القارية، حال نجاحه في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.
ومع نهاية الجولة الخامسة، يحتل «الإمبراطور» المركز الرابع، وله 10 نقاط، عقب الفوز على الشرطة العراقي 3-1، وهو الفوز الثالث للفريق في البطولة، والمفارقة أنه الثالث أيضاً خارج الأرض، ليحقق الوصل أفضل مشاركة، من حيث الأرقام الاستثنائية التي سجلها، ويحصل على أول 10 نقاط في مشاركة واحدة من البطولة الآسيوية.
ويحتاج الوصل إلى نقطة واحدة على الأقل أمام الريان القطري في المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريقين في دبي على استاد زعبيل، ضمن الجولة السادسة، ليضمن تأهله رسمياً إلى دور الـ16، وذلك قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.
وحقق الوصل فوزاً مثيراً على الشرطة، في مباراة سيطر عليها «الإمبراطور»، وقدم خلالها أداءً متميزاً طوال الـ 90 دقيقة، ليتقدم خطوة عملاقة من حسم بطاقة التأهل «التاريخي» إلى الدور التالي من البطولة.
من جانبه، أبدى الصربي ميلوش، مدرب الوصل سعادته بتحقيق فوز وصل به إلى «النقطة العاشرة» في مشاركته الحالية بالبطولة، وقال: «حصلنا على ثلاث نقاط مهمة خارج أرضنا ضد منافس قوي، وأعتقد أننا حققنا ما خططنا له، وأثق بأن مباراة جيدة أخرى كافية للتأهل، وسعيد بما قدمه اللاعبون من أداء رائع، وأظهروا خلاله روحاً قتالية عالية».
وأضاف، «دافعنا بشكل جيد ضد الكرات العرضية التي نعرف أن الشرطة يجيدها، وأجرينا بعض التغييرات في الشوط الثاني، ما ساعدنا على امتلاك الكرة بدرجة أكبر، وتحسين الحركة داخل الملعب، وبعد ذلك حصلنا على ضربتي جزاء سجلنا منهما هدفين، ونستحق النقاط الثلاث، وأنا سعيد بذلك».
على الجانب الآخر، أكد علي صالح نجم الوصل سعادته بالفوز والنتيجة، وقال: «مباراة لم تكن سهلة، وكانت أمام فريق جيد، لكن رغم صعوبة المباراة تمكنا من تسجيل ثلاثة أهداف، والحصول على النقاط الثلاث، وهذا ما خططنا له، والآن طوينا صفحة مباراة الشرطة، وكل التركيز على مباراتنا القادمة أمام الريان القطري.

دوري أبطال آسيا للنخبة
الوصل
العراق
الريان
قطر
الشرطة
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